Lite in Campo Marzo: arrestato cittadino nigeriano per spaccio di droga

I.E., nigeriano di 39 anni, è stato arrestato dalle Volanti della Questura, nella serata di ieri, in Campo Marzo.

Alle 20:15 gli equipaggi in servizio hanno raggiunto Viale Roma dove era stata segnalata una lite tra due extracomunitari.

Giunti sul posto gli Agenti identificavano la presunta vittima che, interrogata a riguardo, sosteneva di aver avuto un diverbio con un altro soggetto e che questi gli aveva sottratto i documenti dal portafoglio. A riprova del furto, l’uomo mostrava il portafoglio dal quale, a suo dire, mancava il documento; ma proprio mentre lo apriva, dall’interno gli Agenti notavano involucri di cellophane al cui interno vi era contenuta della sostanza, simile a dello stupefacente.

Dopo aver vinto la resistenza dell’uomo, gli Agenti procedevano ad una accurata perquisizione che si concludeva con il rinvenimento di 32 dosi di cocaina ed una forbice da taglio.

L’uomo, condotto in Questura, veniva quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il porto abusivo di oggetti atti a offendere.