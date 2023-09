Lega Volley Femminile: Mauro Fabris confermato Presidente per il prossimo triennio

All’Excelsior Hotel Gallia di Milano, le Società Consorziate hanno confermato il presidente uscente per il triennio 2023-2026 e votato gli altri cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Riunite oggi, le Società per l’Assemblea Ordinaria Elettiva, dopo la presentazione del programma, il Consorzio ha confermato Mauro Fabris come Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile anche per i prossimi tre anni con 32 voti a sostegno ed 1 astenuto sui 33 votanti. Mauro Fabris, 65 anni, vicentino, libero professionista, è vice presidente di Strada dei Parchi SpA, attiva nel settore delle concessioni autostradali, e vice presidente di ANEV, l’associazione che raggruppa le aziende italiane del settore eolico. E’ stato eletto la prima volta nel 2006 e da allora le Società di vertice della pallavolo femminile lo hanno sempre voluto alla guida del Consorzio.

Successivamente, l’Assemblea ha provveduto ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto per la Serie A1 da Filippo Vergnano (Reale Mutua tenera Chieri 76), Giuseppe Parola (UYBA Volley Busto Arsizio) e Aldo Enzo Serafino Fumagalli (Allianz Vero Volley Milano), e per la Serie A2 da Carla Burato (Pag S.lle Ramonda Montecchio Maggiore) e da Giovanni Sarti (Volley Hermaea Olbia), eletto in seconda votazione.