Lavori a Vicenza: chiusure notturne di Borgo Berga e viale Fusinato

Cantieri, dal 31 agosto al 2 settembre chiusura in notturna di Borgo Berga e viale Fusinato

Nelle notti di mercoledì 31 agosto, giovedì 1 e venerdì 2 settembre, dalle 21 alle 6, verrà chiuso al transito Borgo Berga per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, programmati dal servizio Infrastrutture e gestione urbana.

La modifica alla circolazione servirà anche a Viacqua S.p.a. per realizzare uno scavo in corrispondenza dell’incrocio con via Oliva, ottimizzando così la chiusura dell’importante asse viario.

Nelle ore diurne la strada sarà regolarmente percorribile.

Sempre mercoledì 31 agosto, dalle 21 alle 6, considerata la chiusura di viale Fusinato già prevista per lavori a cura di V-Reti S.r.l., il Comune eseguirà un intervento di asfaltatura nei primi cento metri della carreggiata, a partire dall’incrocio con viale X Giugno; una volta terminati gli interventi sui sottoservizi, si procederà, quindi, in una seconda fase, alla completa asfaltatura di viale Fusinato, via Maganza e via Rossi.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.