Lavori a Vicenza: chiude in notturna il cavalcavia de Ferreti

Gli interventi strutturali per la sistemazione del cavalcaferrovia Ferreto de Ferreti proseguono con l’asfaltatura della strada e con la sostituzione dei giunti esistenti.

Per limitare i disagi alla circolazione stradale i lavori saranno eseguiti in notturna con la chiusura del cavalcaferrovia da domenica 4 settembre a lunedì 10 ottobre, dalle 21.30 alle 5.30.

“Si tratta di opere strutturali necessarie – dichiara l’assessore alle infrastrutture – che garantiscono la messa in sicurezza del cavalcaferrovia”.

Sarà possibile utilizzare il seguente percorso alternativo: corso San Felice – viale Milano – viale Venezia – viale Risorgimento – viale Fusinato – via Maganza – viale Sant’Agostino e viceversa. Sul posto saranno indicate le deviazioni. I pedoni potranno utilizzare la passerella pedonale tra via D’Annunzio e via Vaccari.