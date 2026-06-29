Lanerossi, l’estate delle scelte: ‘Stessa spiaggia, stesso mare’… ma qualcosa deve cambiare

di Alessandro Giaretta

Stessa spiaggia, stesso mare. Ma qualcosa deve cambiare!

E chi saremmo noi per smentire il celebre ritornello intonato da Piero Focaccia nei primi anni sessanta? Innamorati… come lui, che immerso tra nostalgia e frenesia amorosa invitava caldamente la sua amata a tornare in villeggiatura negli stessi luoghi che li avevano visti “in love” l’estate precedente…

Peccato che il nostro sentimento non sia così abbagliante, abbiamo avuto qualche mese per superare la fase nostalgica verso una categoria che ritroviamo dopo alcuni anni molto cambiata, forse di livello superiore rispetto a quella che ci vide tristemente retrocedere bastonati dal Cosenza del Bisolone nel maggio 2022.

E probabilmente abbiamo qualche capello bianco (o biondo?) di troppo per farci prendere dall’ eccitazione nella preparazione di una stagione che si preannuncia decisiva per il progetto a medio-lungo termine.

D’altronde lo aveva anticipato a suo tempo il nostro condottiero fresco di decolorazione post trionfo, arriverà il momento delle scelte dolorose. Ebbene si, sta inesorabilmente arrivando la fase in cui riconoscenza e gratitudine vanno messe da parte per agire con estrema lucidità e solamente in funzione dell’ obiettivo! Inevitabile che il cuore tiri da una parte e la ragione dall’altra, ma sappiamo bene quale delle due dovrà prevalere per non arrivare al “Lido di Bedollo” con troppi punti di domanda.

Quindi bene così, ottima strategia quella di rinnovare tutti o quasi tutti i rinnovabili per presentarsi all’apertura ufficiale del mercato con un discreto margine di manovra nelle trattative e qualora dovessero emergere buone opportunità in uscita realizzare anche qualche sana plusvalenza. Come altrettanto chiaro che prima di privarsi di qualsiasi pedina sarà il caso di aver già messo a segno qualche colpo che garantisca un netto aumento nel valore qualitativo del materiale umano a disposizione del nostro ossigenato Mister.

In questo senso la prima mossa è già stata fatta, il prestito di Corazza dal Bologna ha finalmente portato in biancorosso l’agognato vice-Costa (siamo sicuri vice?), e così quest’anno non si dovrà adattare un fuori ruolo in caso di emergenza. Qualcosa sembra si stia muovendo anche dal lato opposto (Pietrelli ndr) proprio per aumentare il tasso di difficoltà nella scelta degli interpreti da schierare sugli esterni del 352.

A a a attendesi sorprese invece per il bloccone centrale, almeno 2 difensori + 2 centrocampisti, viste anche le voci in uscita, vanno assolutamente pescati dal cilindro per mettere al sicuro la zona nevralgica del campo in una categoria in cui le dinamiche di gioco si sviluppano in modo assai diverso. Il Gallo ha fatto i compiti a casa studiando il copione del nuovo campionato ed ha cantato per definire le linee guida del reclutamento, servono muscoli, dinamismo e capacità di ribaltamento rapido dell’azione sulla mediana, mentre per il reparto arretrato sembrano freschezza e reattività le qualità oggetto della ricerca.

Concludendo, a stretto giro si attende la chiusura per il primo dei due attaccanti che mancano all’appello da quando Capello e Stuckler ci hanno salutato, niente spoiler, diciamo solo che inizia con M… e finisce con ..oncini , e da quasi dieci anni frequenta stabilmente la serie B con qualche puntatina in massima serie. Rassicurante sul suo conto anche il tabellino, sul quale incide spesso e volentieri le sue iniziali, non manca molto al raggiungimento dei 100 goals in carriera e non sarebbe male raggiungere questo traguardo sulle sponde del Bacchiglione… quelle giuste però, quelle a strisce verticali biancorosse con la R annodata blu sul cuore.

