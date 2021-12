L’Alto Adige da lunedì in zona gialla

Da lunedi anche l’Alto Adige passa in zona gialla. È infatti in arrivo una ordinanza del ministero della Salute per il cambio di fascia. La provincia autonoma di Bolzano si va ad aggiungere perciò al Friuli Venezia Giulia, l’unica altra regione ad aver cambiato colore la scorsa settimana. Il resto d’Italia resta per ora nella fascia bianca. In base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, l’Alto Adige sul fronte contagi fa registrare la cifra record di 646 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Mentre su quello dei ricoveri il tasso di occupazione dei reparti ordinari è salito fino 20% e quello delle terapie intensive al 17,5%. Numeri che hanno reso inevitabile il passaggio in giallo.La provincia autonoma però ha deciso ad ogni modo di giocare d’anticipo. Il 22 novembre il presidente Arno Kompatscher ha firmato infatti un’ordinanza che sancisce la chiusura l’obbligo di mascherina all’aperto in ogni caso di assembramento e di mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici, nonché la chiusura delle discoteche.