La Polizia di Stato denuncia un 42enne: aveva con sé hashish e un coltello a serramanico

Nella nottata di ieri, gli Agenti della Squadra “Volanti” del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa , mentre percorrevano via Garibaldi a Rosà, direzione Rossano Veneto, hanno visto una Fiat Punto che, alla vista dell’auto della Polizia, svoltava improvvisamente in via Bertorelle.

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito il veicolo intimando l’alt e proceduto all’identificazione degli occupanti. Alla guida c’era un 42enne, cittadino italiano, che durante le fasi di identificazione si mostrava nervoso ed agitato e asseriva di avere fretta di tornare a casa.

Nel momento in cui l’uomo ha abbassato il finestrino, gli Agenti hanno sentito un intenso odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo hashish. Alla richiesta di spiegazioni in merito e sull’eventuale possesso di sostanza stupefacente, l’uomo, dopo aver tergiversato, apriva il vano portaoggetti del veicolo ed estraeva un astuccio di colore nero in tessuto.

All’interno, gli Operanti hanno ritrovato un coltello a serramanico in metallo della lunghezza complessiva di 15 centimetri e 3 involucri in plastica trasparente, contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 21,6 grammi. Tutto il materiale rinvenuto veniva posto dagli Agenti sotto sequestro penale.

L’uomo, quindi, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale e locale veniva denunciato all’A.G. Berica per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.