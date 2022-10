La Democrazia Cristiana di Vicenza ricorda il senatore Fabris

(da comunicato stampa) Pietro Fabris è stato un protagonista di primo piano della politica bassanese e veneta.

Sindaco, amministratore, parlamentare, in tutti i livelli del governo pubblico con i quali si è cimentato si è caratterizzato per le sue qualità di uomo concreto, competente e vicino ai bisogni di chi gli stava attorno.

È stato un democratico cristiano attento allo sviluppo della sua città e del suo territorio.

Nei suoi numerosi incarichi non ha mai perso di vista l’importanza di un’azione politica fatta anche di umanità e di relazioni con gli altri. Si è distinto fin dall’inizio del suo percorso in municipio a Bassano per le sue notevoli capacità di amministratore, suo infatti il primo Piano regolatore che diede l’impronta allo sviluppo dell’area vasta bassanese.

In Regione, e poi in Parlamento, ha continuato a rappresentare in modo esemplare la sua comunità bassanese. Ci lascia un uomo politico stimato e apprezzato, anche da chi non ha avuto modo di conoscerlo nel pieno dell’impegno politico e amministrativo.