Ketty Marra designata nuova Consigliera di Parità

Il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha ufficialmente designato Ketty Marra quale nuova Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza.

La designazione è giunta al termine di una procedura di valutazione avviata a seguito di un avviso pubblico dello scorso ottobre. Ketty Marra è risultata in possesso dei requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale, con particolare riferimento alla materia di lavoro femminile e alla normativa sulla parità e pari opportunità.

Sindacalista con oltre vent’anni di esperienza, Ketty Marra è infatti specializzata nella tutela dei diritti dei lavoratori e nelle politiche di genere, nel contrasto alle discriminazioni e nella promozione di linguaggi inclusivi. Dal 2021, in qualità di responsabile Politiche di Genere e Pari Opportunità di UIL Veneto – Vicenza, promuove strategie per prevenire discriminazioni sui luoghi di lavoro e collabora con l’Ispettorato del Lavoro. Dal 2024 è responsabile del Centro Ascolto Mobbing & Stalking di UIL Veneto – Vicenza, gestisce i colloqui di accoglienza e i percorsi di tutela per vittime di discriminazioni e violenze.

La valutazione positiva è maturata non solo dall’analisi del curriculum, ma anche da un colloquio conoscitivo con il presidente Nardin e il Segretario Generale della Provincia Giuseppe Sparacio, durante il quale è stato approfondito il programma di attività proposto dalla candidata.

Il mandato della Consigliera di Parità ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

La necessità di una nuova designazione è sorta dopo che la precedente candidata, individuata dalla Provincia a fine 2024 e in attesa di nomina ufficiale dal Ministero competente, aveva comunicato nel settembre scorso l’indisponibilità ad assumere l’incarico per motivi personali.

Come previsto dalla legge, l’atto di designazione e il curriculum di Ketty Marra saranno ora trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la nomina ufficiale.

“Con la designazione di Ketty Marra -commenta Nardin- la Provincia di Vicenza si affida a una professionista che ha dedicato oltre vent’anni alla tutela dei diritti e alla cultura del rispetto nei luoghi di lavoro. Ciò che ci ha convinto, oltre alla solida preparazione tecnica, è la pragmaticità del suo programma. Marra non si limiterà a un ruolo di vigilanza, ma lavorerà attivamente per monitorare fenomeni critici come le dimissioni delle lavoratrici madri e per costruire una rete provinciale sempre più stretta tra istituzioni e parti sociali. Confido che il Ministero del Lavoro proceda celermente alla nomina di Ketty Marra quale nuova Consigliera Parità della Provincia di Vicenza.”

