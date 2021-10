Incendio in palazzina: il responsabile è un 57enne

Come supposto dalle indagini iniziate ieri, l’incendio della palazzina a San Bortolo in via Sartori è stato causato da un uomo di 57 anni. L’uomo, dopo una lite con la compagna, una volta rimasto solo in casa avrebbe appiccato il fuoco e chiuso la porta blindata. Gli inquirenti lo hanno denunciato per incendio doloso ed esplosione.

L’uomo, V.G., viveva con la compagna, A.S., di 36 anni, e suo figlio di 33 anni, avuto da una precedente relazione. La palazzina è stata evacuata ma, per fortuna, tutti i condomini sono potuti rientrare nei loro appartamenti; unica eccezione un pensionato disabile, che sarà in una struttura per anziani a spese dell’amministrazione.

Secondo la ricostruzione, l’uomo e la compagna sarebbero ai ferri corti da diverso tempo. Ieri, dopo l’ennesima lite, avrebbe cosparso la casa di liquido infiammabile e innescato l’incendio. I vicini hanno quindi sentito una forte esplosione che ha fatto tremare il palazzo e, una volta vista le fiamme, hanno lanciato l’allarme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato nell’evacuazione del palazzo.

Sul posto sono arrivati i pompieri con un’autopompa, un’autoscala, due autobotti e 12 operatori, cui si vanno ad aggiungere i mezzi del Suem e diverse pattuglie dei carabinieri, della questura e della polizia locale.

Spento l’incendio, i carabinieri hanno iniziato i sopralluoghi di rito; quindi, quando Greco è rientrato a casa, è stato caricato in macchina e portato in questura dove, dopo qualche ora, è scattata la denuncia.