Incendi in Grecia: offerta una settimana omaggio ai turisti sfollati

Vacanza gratuita per i turisti. Questo è il dono offerto dalla Grecia alle vittime degli incendi. I turisti costretti a interrompere la loro permanenza a Rodi a causa dei violenti incendi boschivi che hanno colpito l’isola greca a luglio potranno farvi ritorno nei prossimi mesi senza pagare un solo euro, ha annunciato mercoledì il primo ministro greco. “Il governo greco offrirà una settimana di vacanza gratuita a Rodi la prossima primavera o autunno a coloro che hanno dovuto interrompere le vacanze a causa degli incendi “, ha dichiarato Kyriakos Mitsotakis in un’intervista al canale britannico ITV.

La situazione “torna alla normalità”

Nel bel mezzo di un’ondata di caldo , un violento incendio, iniziato il 18 luglio e alimentato da forti venti, ha devastato in dieci giorni quasi 17.770 ettari nel sud di questa isola molto turistica nel Mar Egeo, secondo l’osservatorio europeo Copernicus. Circa 20.000 persone, per lo più turisti , hanno dovuto essere evacuate, soprattutto durante la notte del 23 luglio, secondo Atene. I vigili del fuoco avevano inizialmente parlato di 30.000 evacuazioni.

Il gruppo tedesco TUI, numero uno al mondo nel turismo, e la compagnia britannica Jet2, avevano sospeso i voli per Rodi prima di trasportare i loro aerei vuoti per evacuare i turisti colpiti . Temendo ripercussioni su questo settore trainante dell'economia del Paese, i tour operator greci hanno recentemente lanciato sui social una campagna dal titolo "Rodi è sicura" ("Rodi è una destinazione sicura", ndr) per incentivare i turisti a visitare l'isola. "Rodi è ora più accogliente che mai, è tornata alla normalità" , ha assicurato Kyriakos Mitsotakis su ITV.

“La maggior parte dei clienti che non hanno potuto trascorrere le vacanze nel sud di Rodi hanno prenotato altre destinazioni nel Mediterraneo” , ha sottolineato anche un portavoce della TUI di Hannover (Germania). Da martedì 1 agosto, TUI offre nuovamente viaggi organizzati sull’isola. “La voglia dei clienti di andarci è grande, ora stiamo pianificando prenotazioni last minute “, ha anche detto.