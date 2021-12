In viale Roma e Campo Marzo la Fiera pre-natalizia

Fiera prenatalizia a Campo Marzo dal 17 al 19 dicembre

In viale Roma, chiusa al traffico, e in piazzale De Gasperi



A Campo Marzo per la prima volta si terrà la Fiera prenatalizia venerdì 17, sabato 18, dalle 9 alle 20 e domenica 19 dicembre dalle 9 alle 19.I banchi saranno disposti lungo viale Roma che sarà chiusa al transito automobilistico, nel tratto dal piazzale della Stazione a viale Verdi, dalle 6 del 17 dicembre alle 24 del 19 dicembre (sarà percorribile solo dagli autobus di Svt il 17 e il 18 dicembre).

Altri espositori saranno distribuiti in piazzale De Gasperi.

“Come annunciato da tempo, questo fine settimana per la prima volta la fiera prenatalizia verrà allestita lungo viale Roma – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. In questo modo proseguiremo l’attività di valorizzazione della zona di Campo Marzo dove, da novembre, nell’esedra accanto a Fonzarelli’s, è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio con accanto una giostra per bambini. Inoltre, dislocando in viale Roma i banchi del tradizionale mercato delle feste, il centro storico è riservato ai mercatini di Natale con le tradizionali casette in legno e ai mercati del martedì e del giovedì, prolungati fino alle 18 nella settimana prenatalizia. In questo modo abbiamo resettato una situazione a cui non si metteva mano da 20 anni, con nuove regole sull’uniformità dei gazebo e sulla tipologia dei posteggi ammessi, con l’obiettivo di limitare quelli destinati alla vendita degli articoli dimostrativi. Sempre in viale Roma saranno allestiti anche i banchi della fiera dell’Epifania”.

In piazza Castello, invece, dal 17 dicembre al 6 gennaio 2022 ci sarà l’automarket per la vendita de “I dolci delle feste”.