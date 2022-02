In Francia da oggi stop alle mascherine al chiuso per i vaccinati

La Francia allenta le misure anti covid con lo stop all’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi per i vaccinati dal 28 febbraio. Ad annunciarlo il ministero della Salute in un comunicato, precisando che l’obbligo sarà mantenuto sui mezzi pubblici e nei luoghi in cui non è previsto l’obbligo di Super green pass.

Una ulteriore svolta potrebbe arrivare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quando potrebbe essere revocato il Green pass. Lo ha sottolineato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. “C’è un inizio di miglioramento negli ospedali e ci sono proiezioni che possono farci sperare che entro la fine di marzo o l’inizio di aprile la situazione negli ospedali sarà sufficientemente tranquilla da permetterci di revocare il pass vaccinale”, ha detto Attal, aggiungendo: “Abbiamo sempre detto che queste misure saranno revocate non appena la situazione sanitaria lo consentirà”. ADNKRONOS