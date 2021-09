In arrivo il ‘Fuori Vicenza’: dai concerti in piazza alle mostre, ecco il programma di VIOFF

Presentato il programma del Fuori Fiera di Vicenzaoro dedicato al tema del viaggio tra concerti, mostre, spettacoli culturali e artistici, degustazioni, artigianato e impresa

Svelato oggi al Chiostro di San Lorenzo a Vicenza il programma di “VIOFF – A Golden Journey”, il Fuori Fiera di Vicenzaoro. La manifestazione, nata per avvicinare al territorio Vicenzaoro, la più importante fiera espositiva del settore organizzata da IEG – Italian Exhibition Group, è dedicata quest’anno al tema del viaggio.

Ampia e interessante l’offerta artistica, culturale e di intrattenimento che prenderà vita in centro storico da venerdì 10 a lunedì 13 settembre, grazie all’ormai rodata collaborazione tra il Comune di Vicenza e IEG. Un vero e proprio “viaggio d’oro” attraverso arti figurative e circensi, eventi musicali, cultura, food & wine, artigianato d’eccellenza e impresa.

Il calendario completo degli eventi di “VIOFF – A Golden Journey” è stato presentato da Francesco Rucco, sindaco del Comune di Vicenza; Silvio Giovine, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Vicenza e Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion IEG.

“VIOFF è diventato ormai un appuntamento conosciuto e atteso per valorizzare la nostra città. – spiega il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – Oggi abbiamo presentato un programma particolarmente importante e denso, di cui siamo orgogliosi, sia perché assistiamo gradualmente alla tanto auspicata ripresa dei grandi eventi in presenza, sia perché il tema del viaggio, scelto per questa edizione settembrina, si accorda perfettamente con l’entusiasmo con cui anche le nostre aziende e l’intero tessuto imprenditoriale vicentino stanno guardando al futuro dopo i tempi incerti che ci stiamo tutti lasciando alle spalle”.

Per celebrare questo connubio, la locandina della sesta edizione di “VIOFF – A Golden Journey”, disegnata dal regista e storyboarder della Rai, Aldo Iuliano, si ispira al tema del viaggio e raffigura la Basilica Palladiana stilizzata sotto forma di nave a bordo della quale spiccano le diverse anime dell’evento: un giocoliere e una ballerina a simboleggiare le arti, un calice per ricordare sapori e gusti, Dante Alighieri poeta viaggiatore per eccellenza, un vestito d’epoca per riferirsi ad un ideale percorso nel tempo dal passato al futuro, e l’iconica borsa Postina di Zanellato che quest’anno compie 10 anni.

“Così come il nostro territorio è ricco grazie alla molteplicità dei talenti che lo caratterizzano e animano, così questa edizione di VIOFF è stata concepita proprio per esprimere l’abbondanza delle nostre peculiarità declinata nel mondo dell’arte, dell’enogastronomia, dello sviluppo economico e artigianale, dell’intrattenimento. – dice Silvio Giovine, assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Vicenza – C’è molta attesa da parte dei cittadini e delle aziende che, grazie anche a quest’iniziativa, potranno ancora una volta mettere a frutto la loro genialità imprenditoriale. VIOFF inoltre è celebrazione ma anche vicinanza alla comunità, per questo voglio ricordare tra i protagonisti l’associazione oncologica San Bassiano-Onlus che sarà presente a Unico, il mercato del ‘fatto a mano’ e Zanellato che ha deciso di destinare al Telefono Rosa i proventi di settembre della vendita della borsa Postina”.

“Un viaggio d’oro perché con Vicenzaoro, al via il prossimo venerdì in presenza, la città torna ad essere la destinazione mondiale per eccellenza della gioielleria, – commenta Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group – ma anche perché VIOFF rappresenta una preziosa esperienza e occasione di confronto, contaminazione e stimolo per una nuova stagione di crescita e creatività per tutti gli attori coinvolti. Una sinergia con cui Vicenza si apre al mondo valorizzando un settore strategico del territorio”.

“Durante VIOFF ci sarà una significativa organizzazione per garantire il rispetto della normativa anti-contagio. Il virus circola ancora e l’attenzione per prevenirne la diffusione deve rimanere alta. – commenta Nicola Piccolo, presidente della Delegazione di Vicenza di Confcommercio – Come per lo scorso anno, a seguito dell’intesa con il Comune di Vicenza siamo comunque riusciti a mantenere l’accesso a bar e ristoranti anche durante gli eventi. Ci saranno dei percorsi adeguatamente presidiati per evitare assembramenti, mentre dalle 19.30 in poi, per raggiungere i locali, i plateatici, o l’area spettacoli che sarà schermata, si dovrà esibire o il biglietto o la prenotazione”.

Per tutta la durata della manifestazione “VIOFF – A Golden Journey” il Consorzio turistico Vicenza È sarà attivo in Fiera con un Infopoint dedicato a visitatori e buyers.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività di “VIOFF – A Golden Journey”, è possibile seguire il sito www.vicenzaoro.com, e le pagine social Facebook e Instagram. Gli hashtag di riferimento sono #VIOFF e #VIOFFAGoldenJourney

Gli sponsor dell’iniziativa sono Trivellato Veicoli Industriali, Ceccato Automobili, Fairline, Zanellato, in collaborazione con Aim Agsm.

Programma eventi

MUSICA, DANZA, TEATRO E INTRATTENIMENTO

“VICENZA IN FESTIVAL – CONCERTI IN PIAZZA”

Tre giorni di concerti in Piazza dei Signori con i grandi nomi della musica italiana: Vicenza in Festival – Concerti in piazza dal 7 al 13 settembre è uno degli appuntamenti più attesi di fine estate.

A salire sul palco: Madame e Sangiovanni, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Max Pezzali e Nek. Gli eventi sono organizzati da DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza. (www.vicenzainfestival.it)

A salire sul prestigioso palcoscenico di Piazza dei Signori alle 21:

martedì 7 settembre -Madame e Sangiovanni

mercoledì 8 settembre -Antonello Venditti Unplugged

venerdì 10 settembre -Francesco De Gregori & band live the greatest hits

sabato 11 settembre -Max Pezzali – Max 90 live

lunedì 13 settembre – Nek

“MUSICHE DAL MONDO”

Domenica 12 settembre, Piazza dei Signori, ore 20:30

A cura del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

Un viaggio sonoro e sensoriale tra note ed armonie: grazie alle esibizioni degli allievi del Conservatorio di Vicenza, il più grande dipartimento Jazz del Nord-Est, di Musica Antica e di Musica Elettronica, e unica sede in Italia di Musica Indiana. I posti sono limitati.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://www.eventbrite.it/e/168422027819

“DI FUOCO E D’OMBRA”

Domenica 12 settembre, Piazza dei Signori, ore 21:30

Proiezione del cortometraggio tratto dal libro “Di fuoco e d’ombra” a cura dell’associazione culturale L’IdeAzione. Protagoniste del corto un gruppo di ragazze ventenni che dialogano con le loro alter ego del passato alla ricerca delle proprie radici. I posti sono limitati. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://www.eventbrite.it/e/168422027819

“EMOZIONI IN VIAGGIO”

Sabato 11 e domenica 12 settembre, Giardini Salvi – Corso SS. Felice e Fortunato, ore 17:30

Percorso letterario attraverso i popoli e le tradizioni a cura della compagnia teatrale Theama Teatro nata nel 2001 dall’unione di alcuni operatori culturali dalle molteplici competenze, teatrali, didattiche, tecniche e artistiche.

Il viaggio d’oro di “VIOFF – A Golden Journey” farà tappa anche nel mondo della bellezza giovedì 9 settembre in Piazza dei Signori alle 21:00 con “MISS PROVINCIA”. Evento gratuito.

LUNA PARK

Giovedì 9 settembre dalle 16:00 alle 24:00 – Campo Marzio

Nell’ambito del tradizionale Luna Park in Campo Marzio tutte le persone con disabilità giovedì 9 settembre potranno accedere gratuitamente alle attrazioni.

“CITARTS: UN VIAGGIO NELLA MAGIA”

Sabato 11 settembre dalle 17:00 alle 23:30 – Piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, Contrà Cesare Battisti

Il viaggio d’oro di VIOFF sabato 11 settembre con la magia di “Citarts”, emozionante Festival di arti performative in città che ospiterà artisti di talento provenienti da musical e talent show internazionali e organizzato da Prysma Production sotto la direzione artistica di Felicia Cigorescu. Citarts porterà in scena spettacoli di mangiafuoco, trampolieri, equilibristi, musicisti, acrobati, verticalisti e laboratori artistici, traendo ispirazione da icone dell’arte e della musica: dal classico al pop, da Dante a Freddy Mercury.

Ad aprire il Festival Citarts alle 17:00 in Contrà Cesare Battisti la compagnia di talenti Experience Dance Company di I.D.A – International Dance Association sotto la guida del coreografo Matteo Addino. I progetti della compagnia, composta da circa 20 elementi, utilizzano la danza come strumento culturale e formativo.

A seguire le esibizioni itineranti si susseguiranno senza sosta fino alle 23:30 in Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro. Tra gli artisti spicca il performer di Aqualta teatro: Giselle “Lo Struzzo”, trampoliere elegante e irresistibile per i più piccini.

Il viaggio di Citarts attraverserà anche il mondo del gioco con l’evento “STELLE VOLANTI”, progetto ideato da Elena Veronesi, che andrà in scena dalle 17:00 alle 23:00 in Corso Fogazzaro e in Piazza San Lorenzo tra giochi itineranti, laboratori artistici, fantasia, workshop di pittura, e giochi in legno per coinvolgere tutta la famiglia. Mentre alle 18:30 e alle 21:30 in Piazza San Lorenzo sono previste due emozionanti esibizioni di danza verticale ”MANNEQUIN. STORIE DI SARTI E LEGAMI”, spettacolo di danza aerea e mannequin nel quale si utilizzano corde e fili per muovere gli artisti e generare i loro movimenti. Alle 20:30 e 22:30 in Piazza San Lorenzo va in scena “L’INFERNO DI DANTE” due suggestivi spettacoli pirotecnici che celebrano l’antica arte del “Mangiafuoco”.

Tra Piazza Matteotti e Piazza dei Signori (Opera Caffè Food & Drink ore 18:00 – Bar alle Colonne ore 19:30) “VIOFF – A Golden Journey” si trasformerà in un appassionante “VIAGGIO NELLA DANZA” con i ballerini professionisti della compagnia Naturalis Labor coinvolgeranno il pubblico con esibizioni coreutiche a sorpresa.

Sabato 11 settembre, in Corso Fogazzaro 121 dalle 20:45 alle 22:30 ci sarà uno spettacolo di Pizzica, danza popolare tipica pugliese. La pizzica fa parte della grande famiglia delle danze di tradizione denominate tarantelle.

ARTIGIANATO – COMMERCIO

“LA PREZIOSA MATERIA. SMALTI DI ENNIO CESTONARO”

Da sabato 4 a giovedì 16 settembre, Galleria Qu.Bi – Corso Fogazzaro 21

Orari: dal martedì al venerdì 10:00 – 13:00/15:00 -18:00 – sabato e domenica 16:00 -19:00, chiuso il lunedì.

Esposizione di preziosi oggetti in smalto di Ennio Cestonaro, opere che rappresentano il viaggio alchemico del silicio e di alcuni ossidi minerali attraverso il fuoco. In mostra: ciotole, vasi, piatti, scatole e sfere che hanno vinto premi prestigiosi in Europa e nel mondo, da Liegi a Tokio, da Madrid a Terragona.

“NEGOZIANTI IN MOSTRA”

Sabato 11 settembre, Corso Fogazzaro

I negozianti del centro storico di Vicenza aprono le porte alla città con suggestive esposizioni en plein air.

“UNICO – IL MERCATO DEL FATTO A MANO” che rientra negli eventi di “Citarts” a cura di Non ho l’età.

Sabato 11 settembre in Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Corso Palladio e il Tempio di San Lorenzogli artigiani di Unico, il mercato del fatto a mano, presentano creazioni artistiche che valorizzano le ricchezze del territorio: riflettori accesi sulle eccellenze dell’artigianato contemporaneo, dell’handmade e del riuso.

Prevista la presenza dell’associazione oncologica San Bassiano-Onlus che opera nei settori di assistenza e formazione a favore del paziente oncologico e della sua famiglia.

“NON HO L’ETÀ – MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO & DEL VINTAGE”

Domenica 12 settembre dalle 8:00 alle 18:00 in Piazza Castello, Piazza Duomo, Contrà Garibaldi, Contrà Pescherie Vecchie, Contrà Cesare Battisti, Corso Palladio e Piazzale De Gasperi. Un evento per riscoprire oggetti ma anche storie di Vicenza. Protagonisti gli arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili e accessori vintage.

“ARTIGIANATO E DESIGN”

Domenica 12 settembre, Loggia del Capitaniato – Piazza dei Signori 1, dalle 10:00 alle 18:00

Viaggio figurativo nel mondo della ceramica per valorizzare l’artigianato locale d’eccellenza a cura di CNA, che opera a livello territoriale attraverso CNA Veneto Ovest, riferimento associativo per le province di Vicenza e Verona.

“Artigianato e Design” ospita anche MCLP “More clay, less plastic”, una collettiva di artigiani della ceramica che presenta oggetti per la tavola. Il progetto, ideato da Lauren Moreira, ceramista di origine brasiliana che opera in provincia di Pordenone e sarà presente alla mostra, coinvolge oltre 60 ceramisti provenienti da vari paesi e promuove l’uso della ceramica e della terracotta al posto della plastica. Il concetto di base, oltre ad essere eco-friendly, promuove l’artigianato locale di qualità, in modo particolare quello presente nei territori di Nove e di Bassano del Grappa.

LIBRI

“LA GEOGRAFIA DELL’ORO”

Venerdì 10 settembre, sala conferenze dei Chiostri di Santa Corona, ore 18:00

Presentazione a cura della professoressa Katia Brugnolo e degli Amici dei Musei di Vicenza. Il libro di Raffaella Gabriella Rizzo “La geografia dell’oro” è un viaggio che ripercorre la storia del pregiato metallo attraverso il racconto documentato delle sue diverse funzioni simbolo di potere, ricchezza, divinità, memoria e risorsa di sviluppo economico e sociale del territorio. Interverranno: il presidente della Sezione Orafi Confindustria Vicenza, Enrico Peruffo; il presidente degli Amici dei Musei di Vicenza, professor Mario Bagnara; l’imprenditrice Gabriella Centomo, Fair Line S.r.l.

ARTE

MOSTRA FOTOGRAFICA “WOMEN’S VOICES”

Da venerdì 10 a martedì 14 settembre, Basilica Palladiana – Sala degli Zavatteri

dal lunedì al venerdì 10:00 – 18:00, venerdì e sabato (orario serale) 19:00 – 01:00, domenica 18:30 – 23:00

Zanellato ha scelto “VIOFF – A Golden Journey” per presentare la mostra fotografica Women’s Voices: un viaggio tra donne a cura della fotografa Sonia Marin. L’esposizione rende omaggio alla figura della donna che ha reso celebre la borsa Postina Zanellato. Le donne sono tutte vicentine, come rimando alle origini del brand. Una percentuale del ricavato delle vendite del mese di settembre dell’iconica borsa sarà devoluta al Telefono Rosa.

“LE INVISIBILI: VIAGGIO NELL’INCONSCIO”

Da venerdì 10 settembre a lunedì 13 settembre, vetrine del centro storico

Esposizione di 100 dipinti ad olio di Ilaria Sperotto esposti nelle vetrine del centro storico di Vicenza per accompagnare i “passanti viaggiatori” ad esplorare nuove emozioni e sviluppare maggiore consapevolezza.

L’artista vicentina si ispira al libro “Le città invisibili” di Italo Calvino a quasi 50 anni dalla pubblicazione per esplorare il tema del viaggio attraverso il segno e il colore.

Previsti due momenti performativi live nella terrazza della Basilica Palladiana durante i concerti di De Gregori (10 settembre) e Max Pezzali (11 settembre) in Piazza dei Signori: l’artista visiva vicentina dipingerà infatti dal vivo ispirandosi alle musiche e una di queste tele sarà poi devoluta a favore del lavoro e della ricerca svolta dall’associazione oncologica San Bassiano Onlus.

Chiara Franceschini, curatrice e organizzatrice del progetto espositivo;

Ilaria Sperotto: classe ’77, laureata in Architettura a Venezia, è artista dalla personalità eclettica, molto attiva nel panorama artistico italiano ed estero con mostre collettive e personali oltre a performance artistiche. Le sue opere sono già presenti in collezioni d’arte italiane, francesi, belghe, austriache e svizzere.

“IL VIAGGIO TRA SCOPERTA E VERITA’”

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, museo Diocesano, Piazza Duomo 12, dalle 14:00 alle 18:00

Esposizione d’arte contemporanea in collaborazione con la galleria d’arte ARTantide per esplorare il tema del viaggio attraverso le opere di Alberto Salvetti, Alessandro Zannier, Luigi Dellatorre e Franco Gentile, artisti del Movimento Arte Etica. La ricerca di sè accomuna tutti i viaggiatori ed è l’ambito nel quale si collocano i lavori dei quattro artisti scelti dai due curatori della mostra, Chiara Franceschini e Sandro Orlandi Stagl.

Gli artisti:

Alberto Salvetti affronta un viaggio di tre giorni sulle Dolomiti portando sulle spalle un lupo di cartapesta e percorrendo sentieri innevati per far ricordare a chi abita le montagne, e a tutti noi, il diritto all’esistenza dei lupi. Il lavoro viene documentato da fotografie, da video e da un libro auto- biografico, “Camminare coi lupi”, realizzato in collaborazione con il Muse, Museo della Scienza di Trento.

Luigi Dellatorre realizza mappe su tela di jeans a ricordare come l’uomo abbia sempre sentito il bisogno di dare una forma e una dimensione ai territori che esplorava. Dellatorre in più si pone l’obiettivo di “cucire” i continenti allo scopo di eliminare le differenze e i confini tra i vari stati.

Alessandro Zannier vuole celebrare, in anticipo esclusivo, i cento anni dalla nascita di Jack Kerouac, che scadranno nel 2022, prendendo spunto dal libro “On the road”, scritto dal padre della Beat Generation. Il progetto è in collaborazione con l’evento Entanglement al Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia.

Gianfranco Gentile racconta il tema del viaggio della speranza dei migranti e i rifugiati politici e religiosi di tutto il mondo. Affronta inoltre il tema della natura con una rivisitazione della “Zattera della Meduse” di Theodore Gericault, che vede le specie animali in via d’estinzione come naufraghi di un viaggio disperato.

“A RIVEDER LE STELLE”

Dal 10 settembre al 31 ottobre, Chiostro di San Lorenzo, dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 18:00. Ingresso libero. Inaugurazione sabato 11 settembre alle 11:00. Esposizione fotografica ispirata a Dante Alighieri.

La mostra è organizzata da Make Your Wish, realtà vicentina che si occupa di eventi aziendali in location di prestigio. Sono coinvolti 10 circoli fotografici del vicentino: gruppo Iso 36050 di Montorso Vicentino, Circolo Fotografico di Longare, Fotoclub Il Campanile di Noventa Vicentina, Circolo Fotografico Città di Thiene, Ezzelino Fotoclub di Romano d’Ezzelino, Fotoclub di Caldogno, FotoGruppo9 di Nove, Il Punto Focale di Vicenza, Sarcedo Fotoclub, Marostica fotografia. Ogni circolo ha prodotto 7 scatti per raccontare la Divina Commedia e accompagnare i visitatori in un viaggio nel capolavoro dantesco fino “a riveder le stelle”.

FOOD&WINE

“VIWINE GOLD EDITION”

Venerdì 10 e sabato 11 settembre, Bar 25, Enoteca Bissara, Bar Alle Colonne, Ristorante Fuori Modena, Bar Cioccolato, Gelateria Caffetteria Cremelli, ristorante Al Pestello, Bottega Storica 1910, Ristorante Biasio Centro – evento diffuso a partire dalle 18:00

Il viaggio di “VIOFF – A Golden Journey” si addentra nel mondo dell’enogastronomia in collaborazione con i bar e i ristoranti di Piazza dei Signori. Saranno proposte degustazioni di vini e prodotti delle cantine locali, abbinati a finger food e piatti della tradizione. Durante le serate lo staff di ViWine Festival distribuirà gadgets a tutti i partecipanti, in attesa dell’evento in programma dal 24 al 26 settembre.

“GOLDEN FOOD TRUCK VILLAGE”

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, Piazza Duomo dalle 11:00 alle 23:00

Il viaggio nel mondo dei sapori è stato pensato anche per offrire un percorso culturale attraverso una vera e propria food experience: tra food truck di alta qualità e ristoratori qualificati, sarà possibile scoprire le grandi eccellenze regionali del nostro territorio ma anche sapori esotici.

Ad organizzare l’originale truck food experience è Truck Queen® Agency, specializzata nell’offerta di street food gourmet che aderisce alla campagna mondiale «Plastic Free», tutti i Food Truck utilizzano infatti materiali di consumo biodegradabili.

“VIAGGIO NELLA BIODIVERSITA’ DELLA CAMPAGNA VICENTINA”

Sabato 11 e domenica 12 settembre, piazza San Lorenzo, dalle 10:30

A cura di Coldiretti Vicenza, aperitivo preparato dai cuochi contadini.

“SULLE ORME DI GRAZIA DELEDDA” – VIAGGIO TRA LE MEMORIE E I SAPORI VENETO-SARDI

Venerdì 10 e sabato 11 settembre, pasticceria Sa Mèndula – Corso Fogazzaro 91, alle 18:30 e alle 20:30

Viaggio tra le opere di Grazia Deledda in occasione dei 150 anni dalla nascita, nella storia e nei sapori che legano due regioni apparentemente lontane: Veneto e Sardegna.

L’evento vuole valorizzare il forte legame storico tra la terra veneta e la terra sarda, in occasione della celebrazione dei 150 anni dalla nascita della scrittrice sarda per eccellenza, Grazia Deledda, premio Nobel 1926, nata a Nuoro il 28 settembre 1871.

In collaborazione con Vi Wine Gold Edition, alla pasticceria sarda “Sa Mèndula” in Corso Antonio Fogazzaro sono previste due serate culturali ed enogastronomiche, curate da Chiara Franceschini, con degustazioni di vini veneti e sardi e assaggi della tradizione sarda impreziositi da momenti di forte impatto emotivo caratterizzati da letture teatrali tratte dai testi dell’autrice sarda con musiche veneto sarde.

La presenza di attori vicentini e di fama nazionale come Edoardo Billato, Maura Fundone, Alessandro Colombo Scarmin e Lorenza Rizzato renderà l’evento coinvolgente, grazie anche a contrappunti musicali della cantante professionista Veronica Filippi e del musicista di organetto sardo Giovanni Andrea Putzu.



“VIOFF – A GOLDEN JOURNEY” – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E GREEN PASS

In occasione dei concerti di Madame/Sangiovanni – 7 settembre, Venditti – 8 settembre, De Gregori – 10 settembre, Max Pezzali – 11 settembre e Nek – 13 settembre, l’accesso alle manifestazioni avviene con controllo numerico dei biglietti e certificazione verde Covid-19 – Green Pass, con ingressi delimitati da Contrà del Monte e dal lato colonne di Piazza dei Signori.

L’accesso ai plateatici dei bar adiacenti a Piazza dei Signori e in Piazza Biade potrà avvenire solo se in possesso di prenotazione del tavolo con controlli effettuati dal personale dell’organizzazione in Contrà Santa Barbara, Contrà Manin, Contrà Morette, Contrà del Monte (intersezione con Corso Palladio), Contrà Cavour (altezza Bar Garibaldi), Piazzetta Palladio (altezza farmacia Doria), sottoportico Basilica da Piazza delle Erbe, Contrà Catena, Contrà Gazzolle, Stradella dei Servi.

In occasione degli eventi Miss Provincia del e Concerto studenti del Conservatorio del 12 settembre 2021, sarà delimitata la sola area spettacoli con ingressi da Contrà del Monte e Piazza dei Signori (lato colonne), mentre nelle adiacenze la circolazione resterà libera fatta salva una eventuale chiusura a richiesta delle Forze dell’Ordine qualora se ne ravvisasse la necessità per evitare assembramenti ed in applicazione della normativa nazionale in tema di emergenza sanitaria da Covid-19.

L’accesso in Basilica Palladiana rimarrà libero fino alle 19.30, orario di chiusura dell’area spettacolo, con possibilità di accedere al Bar della Terrazza, dalle 19.30 in poi solo se in possesso di preventiva prenotazione del tavolo. La circolazione nelle vie del centro storico resterà normale fino alla chiusura dei varchi di accesso programmata dalle19.30 e fino al termine degli eventi musicali.