Golden bloom”, dal 5 al 7 settembre torna VIOFF con la quattordicesima edizione

La 14ª edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, evento nato dalla collaborazione tra l’amministrazione Comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG) è stato presentato in sala Stucchi a Palazzo Trissino.

Dal 5 al 7 settembre, Vicenza si prepara a rifiorire. Il concept, “Golden Bloom”, è una metafora potente: una fioritura preziosa che rappresenta la rinascita non solo estetica ma anche sociale e culturale della città. La fioritura come forma di speranza, segnale di trasformazione e di energia condivisa. Il centro storico si trasformerà da venerdì a domenica in uno spazio vivo, creativo e sorprendente, dove arte, musica, installazioni floreali, cultura e sapori daranno vita a un racconto urbano che celebra la bellezza, la cura e il rinnovamento.



A rappresentare visivamente l’anima di VIOFF “Golden Bloom” è il manifesto firmato da Marta Signori, illustratrice vicentina di fama internazionale. La sua opera, poetica e potente, interpreta il concetto di “bloom” – la fioritura – come apertura, vitalità e trasformazione, restituendo un’immagine simbolica e vibrante della città che cambia, si rigenera e si racconta con occhi nuovi. L’illustrazione accompagnerà tutta la comunicazione visiva dell’evento, diventandone il volto ufficiale. Accanto al manifesto, il centro di Vicenza ospiterà una vera e propria mostra a cielo aperto dedicata all’artista: un percorso espositivo, in Piazza Castello, composto da una serie di totem illustrati che ripercorrono l’evoluzione stilistica e professionale di Signori. Un allestimento accessibile al pubblico per tutta la durata dell’evento, che trasforma lo spazio urbano in una galleria open air.



La città accoglierà installazioni artistiche e floreali in diversi luoghi simbolici, creando un percorso immersivo capace di coinvolgere tutti i sensi. Spazi inutilizzati e dimenticati torneranno a vivere grazie a interventi creativi, tra cui spicca il progetto di riattivazione temporanea dell’ex edicola di Piazza Castello, temporaneamente affidata gratuitamente da Spice Road Srl all’organizzazione di VIOFF. Questo luogo simbolo della città, al momento inutilizzato, sarà trasformato in un punto di contatto urbano e simbolico, dedicato alla promozione del tessuto commerciale e culturale della città, e diventerà un presidio poetico e interattivo.

Qui sarà possibile ricevere fiori gialli brandizzati VIOFF, accompagnati da QR code che condurranno a una mappa degli esercizi aderenti all’iniziativa, dove i partecipanti potranno ricevere gadget esclusivi.Anche il prestigioso Museo del Gioiello, presidio aperto tutto l’anno nel cuore di Piazza dei Signori a Vicenza sulla tradizione orafa italiana, si prepara ad accogliere un fine settimana speciale dedicato alla scoperta delle arti orafe, tra tradizione e creatività contemporanea.

Sabato 6 settembre il Museo del Gioiello ospita ASSOCORAL con il laboratorio Lavorazione del Corallo, dedicato agli adulti, per scoprire tecniche e segreti dell’arte orafa.

Domenica 7 settembre spazio alle famiglie con Fioriture Preziose, a cura di Scatola Cultura: visita interattiva e laboratorio creativo ispirato alla natura, per bambini dai 6 ai 12 anni e genitori.L’arte sarà protagonista in ogni angolo della città, non solo come esposizione ma come atto partecipato e vivo.

Tra le iniziative più significative di questa edizione, il progetto di live painting che, nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 settembre, porterà un gruppo di illustratori a decorare dal vivo le vetrine di alcuni spazi commerciali. Ogni vetrina diventerà una tela urbana, ogni intervento pittorico un gesto di riappropriazione visiva degli spazi, un’azione collettiva per riportare bellezza e significato laddove prima c’erano vuoto o silenzio. Accanto al live painting, una vasta proposta di attività per tutte le età animerà il centro storico, trasformandolo in un laboratorio creativo diffuso. Saranno organizzati workshop artistici, esperienze immersive, percorsi educativi e attività manuali, rivolti a bambini, famiglie, ragazzi e adulti.



L’obiettivo è creare spazi aperti di apprendimento, dialogo e gioco, in cui la creatività assieme alla riscoperta per la tradizione orafa diventano un linguaggio comune e trasversale. I più piccoli potranno sperimentare tecniche artistiche con materiali naturali e non solo, mentre per gli adulti sarà possibile partecipare inoltre a visite guidate esclusive in alcuni laboratori orafi del territorio, per scoprire da vicino l’arte della manifattura e conoscere le eccellenze locali.Il momento più intenso e simbolico del programma sarà “Jazz in Bloom”, il concerto-evento in programma sabato 6 settembre, a partire dalle 17.00, nella straordinaria cornice di Piazza dei Signori, curato da Andrea Castello e Concetto Armonico, che inaugurerà la nuova stagione del Festival “Vicenza in Lirica”. Più che un semplice concerto, sarà un’esperienza collettiva di bellezza e riflessione, un momento in cui musica, emozione e cura si intrecciano per restituire alla comunità un tempo di ascolto profondo.

Ad aprire la serata, un intervento condiviso tra Fondazione Città della Speranza e Venice Brain Foundation, in un dialogo moderato da Daniela Boresi, direttore responsabile di WebSalute.it, con il contributo di rappresentanti dell’ambito sanitario. Sarà un momento toccante e necessario, in cui le parole della medicina si fonderanno con il linguaggio dell’arte, per celebrare la resilienza e il valore della cura come forma di rinascita.Il fitto programma di VIOFF “Golden Bloom” si arricchisce poi di momenti dedicati al gusto, grazie a un’offerta enogastronomica pensata per raccontare l’identità locale e promuovere il territorio anche a tavola.



Nei ristoranti e nei bar del centro aderenti all’iniziativa sarà possibile degustare piatti e cocktail ispirati all’oro, reinterpretati con creatività per riflettere il tema della preziosità in chiave sensoriale. Il Golden Taste e il Golden Cocktail accompagneranno i visitatori in un viaggio tra profumi e sapori che si fondono con la narrazione estetica dell’evento. Il Golden Market – all’interno del Mercato Coperto di Campagna Amica – darà invece spazio alle eccellenze agricole del territorio, con degustazioni guidate a tema floreale, prodotti a km zero e racconti che intrecciano saperi contadini e sostenibilità.VIOFF torna dunque a essere molto più di un evento diffuso: è uno sguardo sulla città, una visione condivisa, un racconto corale di bellezza possibile. È un invito ad abitare Vicenza con occhi diversi, a viverla come spazio di relazione e creatività, a farla rifiorire attraverso il contributo di tutti.In concomitanza con Vicenzaoro, che dal 5 al 9 settembre 2025 riunirà oltre 1200 brand e operatori internazionali nel quartiere fieristico di via dell’Oreficeria, assieme a VO Vintage, evento aperto al pubblico di appassionati di orologeria e gioielleria vintage (5-8 settembre), VIOFF porterà il suo “bloom” nel cuore pulsante della città.

Una fioritura condivisa che mette al centro la bellezza come motore di rigenerazione urbana, culturale e umana.«Con la 14ª edizione di VIOFF, Vicenza si conferma una città capace di rifiorire attraverso la cultura, l’arte e la creatività diffusa – ha dichiarato il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai -. ‘Golden Bloom’ è molto più di un titolo: è un invito a guardare con occhi nuovi ciò che è stato trascurato, a far nascere bellezza dove prima c’era abbandono, a trasformare luoghi dimenticati in spazi vivi di relazione e partecipazione. VIOFF non è solo il Fuori Fiera di Vicenzaoro: è un progetto di rigenerazione urbana che ridà valore al cuore della città, animando vetrine spente, angoli nascosti e simboli urbani da riscoprire. È un’occasione preziosa per riscoprire Vicenza insieme, grazie al contributo di artisti, commercianti, famiglie, bambini e cittadini. Ringrazio IEG per la continua sinergia e tutti i partner che rendono possibile questa fioritura collettiva, che parla del presente e del futuro della nostra comunità».

Per Leone Zilio, assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace, «VIOFF è la dimostrazione concreta di come gli eventi possano essere molto più di un momento di intrattenimento: diventano strumenti di relazione, rigenerazione e crescita condivisa. Con questa quattordicesima edizione, abbiamo scelto di dare spazio a nuove forme di creatività partecipata, capaci di valorizzare luoghi dimenticati e coinvolgere tutta la città in un racconto corale. ‘Golden Bloom’ porta in scena una Vicenza accogliente, dinamica e pronta a rimettere al centro le persone, con proposte pensate per tutte le età. Un ringraziamento speciale va a chi, ogni giorno, lavora per rendere possibile questa visione: artisti, operatori culturali, commercianti, cittadini e partner istituzionali. VIOFF continua a crescere, e con lui cresce la nostra idea di città come spazio vivo, aperto e condiviso».

«VIOFF Golden Bloom celebra ancora una volta la sinergia tra IEG, territorio, istituzioni e imprese, creando nuove connessioni di valore – sottolinea Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group -. Nei prossimi giorni Vicenza si confermerà la capitale mondiale del gioiello con oltre 1.200 espositori da 30 Paesi e visitatori in arrivo da oltre 130 nazioni per un’edizione da tutto esaurito di Vicenzaoro – accompagnata da VO Vintage. Non solo, sarà anche capitale di innovazione. Proprio domani parte, infatti, in Basilica Palladiana, la prima edizione di The Vicenza Symposium, evento scientifico che IEG organizza con Legor Group e Progold, capace di richiamare circa 200 esperti accademici e industriali di tecnologie per i settori gioielleria e moda. Un ulteriore investimento che valorizza la nostra città. Assieme al nuovo padiglione in costruzione nel cuore della fiera e al Museo del Gioiello, presidio permanente aperto alla cittadinanza per valorizzare e diffondere la tradizione orafa vicentina e italiana, si tratta di iniziative che consolidano il nostro impegno per uno sviluppo condiviso, sostenibile e duraturo dell’intero territorio».



«Confartigianato Imprese Vicenza è orgogliosa di essere anche quest’anno tra gli attori e animatori di VIOFF, un appuntamento che nel tempo è cresciuto e che porta nel centro storico della città decine di interessanti iniziative. Il Raggruppamento di Vicenza per questa edizione, oltre a coinvolgere i propri soci nel progetto “Golden Bloom – Edicola Vivo”, propone a quanti amano o vogliono scoprire i segreti dell’arte orafa una visita ad alcuni laboratori della nostra città per ammirare il processo creativo e il paziente lavoro che stanno dietro alla produzione di gioielli che ci hanno resi famosi nel mondo ̶ spiega il Presidente comunale di Vicenza, Emiliano Vettore ̶. Grazie al tour ideato da VIART.IT e alla prestigiosa collaborazione di Gallerie d’Italia – Vicenza, avremo anche modo di visitare uno dei luoghi più iconici del centro cittadino, Palazzo Leoni Montanari, uno scrigno di inestimabili tesori che ospita in questo periodo anche la mostra ‘Ceramiche e Nuvole’, un dialogo affascinante tra antico e moderno, tra tradizione e contemporaneità».



Per il Presidente di Confcommercio, Nicola Piccolo “VIOFF rappresenta una ricchezza irrinunciabile per Vicenza, perché consente di far conoscere il centro storico agli operatori presenti a Vicenzaoro e allo stesso tempo regala ai vicentini tante occasioni per vivere la propria città, partecipando alle numerose iniziative programmate. Appuntamenti come questo diventano dunque un formidabile catalizzatore e un’occasione importante di visibilità per tutti i negozi e i pubblici esercizi; in questo senso un plauso particolare va a quelle attività che hanno deciso, come avviene anche in questa edizione, di trasformarsi in speciali location di eventi o di distinguersi con proposte enogastronomiche dedicate. Un ringraziamento particolare, anche a nome degli operatori del commercio e del turismo del centro storico, va dunque a IEG – Italian Exhibition Group e al Comune di Vicenza, perché ogni anno sanno mettere in campo un’edizione sempre più interessante e coinvolgente di VIOFF”.«Essere partner di VIOFF significa per il Gruppo AGSM AIM condividere un progetto che mette al centro la comunità, la cultura e la capacità di rigenerare la città attraverso la bellezza – ha dichiarato Stefano Fracasso, vicepresidente del Gruppo AGSM AIM -. La metafora della fioritura, che guida questa edizione, rispecchia bene l’impegno quotidiano di AGSM AIM: generare energia non solo in senso tecnico, ma come forza vitale che sostiene lo sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio. Crediamo che iniziative come ‘Golden Bloom’ siano importanti per rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e imprese, attraverso l’energia dell’arte e della cultura e unendo tradizione e innovazione».



Per Giorgia Sganzerla (Spice Road srl) «restituire anche solo per qualche giorno un luogo simbolico della città alla sua comunità significa attivare nuove possibilità di relazione, scambio e partecipazione. L’edicola di Piazza Castello è sempre stata uno spazio di contatto con la città, e vederla oggi trasformarsi in un presidio poetico e interattivo, grazie all’organizzazione di VIOFF, è per noi motivo di orgoglio. Crediamo che iniziative come ‘Golden Bloom’ siano fondamentali per riscoprire il senso profondo dei luoghi e per contribuire, insieme, alla rinascita del tessuto urbano e commerciale di Vicenza».



Anche Stefania Fochesato, Past President Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico ha voluto dare il suo messaggio: «Come Fondazione stiamo vivendo un importante momento di rinnovato slancio grazie all’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia come il recente Microscopio Confocale, unico in Italia dedicato alla Diagnostica Avanzata per l’Assistenza. E stiamo lavorando per la realizzazione dell’Ampliamento del Centro di Ricerca – la oramai nota “Seconda Torre” – che andrà ad accogliere tutte le Facilities a disposizione di gruppi di ricerca a livello nazionale ed internazionale. Città della Speranza sposta quindi il suo sguardo sempre più avanti, ma tiene le proprie radici saldamente ancorate al territorio dove è nata trent’anni fa per conservare l’autenticità che la caratterizza, e per mantenere saldo il legame e la vicinanza con le istituzioni che sono sempre state a nostro fianco, e che ringraziamo».