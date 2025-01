VIOFF, la 13ma edizione ha fatto splendere il centro storico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il centro storico di Vicenza ha ospitato la 13ª edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, il salone della gioielleria, oreficeria e orologeria leader in Europa firmato Italian Exhibition Group (in fiera dal 17 al 21 gennaio).

La tre giorni (dal 17 al 19 gennaio) ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico grazie a un programma ricco di eventi che hanno coinvolto e ispirato centinaia di partecipanti. Un’edizione, “Golden Ambition”, che ha visto quale leit-motiv l’ambizione, con una visione per il futuro del settore che ha saputo toccare le corde più profonde della creatività, dell’innovazione e del cambiamento.

Organizzato grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG), VIOFF ha offerto tre giorni intensi, durante i quali il cuore pulsante della città è stato invaso da un turbinio di attività artistiche, culturali e di intrattenimento per tutte le età. Ogni angolo di Vicenza ha vibrato di passione, dalla musica alle arti figurative, dall’artigianato alla gastronomia, celebrando il meglio del talento locale e internazionale.

“Golden Ambition” ha ispirato giovani e adulti, spronando tutti a guardare al futuro con la consapevolezza che la creatività e il talento sono il motore di un cambiamento autentico e profondo. È stato questo il messaggio che ha animato il “Golden Talk”, evento di orientamento per i giovani, organizzato in collaborazione con Confindustria Vicenza Sezione Industrie Orafi e Argentiere e Federorafi, tenutosi venerdì 17 gennaio in fiera al Teatro Palladio, nel giorno di inaugurazione del salone orafo, dove oltre 600 studenti delle scuole primarie e secondarie di Vicenza e provincia hanno ascoltato gli interventi di 10 esperti e professionisti del settore orafo, pronti a trasmettere il loro sapere e la loro visione a una generazione in cerca di ispirazione. L’evento, moderato da Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, è disponibile in versione integrale a questo link: VIOFF GOLDEN TALK

La magia di VIOFF non si è fermata qui. La città si è trasformata in un palcoscenico all’aperto, grazie alla collaborazione dei commercianti e dei ristoratori locali, che hanno creato un’atmosfera unica. Il Golden Aperitif, con la partecipazione di 17 attività commerciali, ha dato il via alle celebrazioni in un momento di condivisione e convivialità. La Golden Night, con il suo esclusivo evento di GAVI – Gold Academy, ha portato in scena l’arte orafa e le tradizioni, con workshop e performance che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Le attività del VIOFF hanno coinvolto i partecipanti in un viaggio immersivo, dove tradizione e innovazione si sono incontrate in un’armonia perfetta. Dai laboratori sold-out come “Mani d’Oro” e “Pepite d’Oro”, fino a esperienze creative come “Drink & Draw” con il fumettista Ivan Bigarella, ogni evento ha saputo emozionare e coinvolgere. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di creare opere uniche, di mettersi alla prova e di esprimere la propria passione.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Golden House, vero cuore pulsante dell’evento, situata in Corso Andrea Palladio. Con il suo spirito dinamico, la Golden House è stata un temporary hub che ha accolto il pubblico in un’esperienza unica, ospitando eventi, mostre e attività come il live painting dei noti artisti vicentini 2BROS Creative. Il loro stile distintivo, caratterizzato da colori vivaci e dettagli coinvolgenti, ha trasformato una vetrina in un’opera d’arte in continuo divenire, mentre le strade circostanti sono state animate dalla performance coreografica itinerante della compagnia De Anima, che ha saputo fondere street dance e teatro contemporaneo, intrattenendo il pubblico lungo le vie del centro storico.

Oltre 100 gli iscritti alle diverse attività che hanno avuto luogo nelle giornate di sabato e domenica.

VIOFF anche in quest’edizione ha visto la partecipazione di alcuni tra i più rinomati ristoratori locali che hanno aderito all’iniziativa proponendo, in occasione dell’evento, il “Golden Menu”, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica che ha celebrato la tradizione e l’innovazione del territorio.

Un’edizione che ha dimostrato, ancora una volta, la capacità di Vicenza di essere al centro del mondo dell’oro, della creatività e dell’artigianato.

L’appuntamento con la 14ª edizione di VIOFF è già fissato: il Fuori Fiera di Vicenzaoro tornerà ad animare il centro storico della città dal 5 al 7 settembre 2025, in occasione del Salone internazionale del settore orafo-gioielliero e orologiero organizzato da IEG. Un nuovo capitolo di una storia che continua a ispirare e a emozionare.