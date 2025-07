“Golden Bloom”, Vicenza rifiorisce con la quattordicesima edizione di VIOFF

Vicenza si prepara a rifiorire. E lo farà da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, in occasione della 14ª edizione di VIOFF – il Fuori Fiera di Vicenzaoro, evento nato dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG).Il concept ideato per questa edizione è “Golden Bloom”: una fioritura preziosa che animerà il centro storico della città, celebrandone la bellezza e la vitalità in concomitanza con “Vicenzaoro ̶ il salone internazionale dell’oreficeria, gioielleria e orologeria”, organizzato da Italian Exhibition Group e in programma dal 5 al 9 settembre nel quartiere fieristico di via dell’Oreficeria, dove sono attesi 1300 brand espositori.«VIOFF è molto più di un evento culturale – dichiara Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza -. Con “Golden Bloom” vogliamo celebrare una città che rifiorisce, che si reinventa e che valorizza i propri spazi e talenti. Dal centro storico al quartiere fieristico, l’intera città sarà coinvolta in un progetto corale fatto di bellezza, creatività e partecipazione. È anche un’occasione per dare nuova vita a luoghi dimenticati, che tornano a essere parte viva del nostro tessuto urbano. Vicenza si conferma così una città accogliente, dinamica e pronta a vivere le sfide del presente, senza mai perdere la propria identità».Per Leone Zilio, assessore ai grandi eventi, «questa edizione di VIOFF rappresenta al meglio la direzione che vogliamo dare agli eventi cittadini: inclusivi, accessibili, diffusi e capaci di creare valore reale per la comunità. “Golden Bloom” è un invito a rifiorire insieme, attraverso l’arte, la musica, la cultura, ma anche attraverso la cura, il dialogo e la bellezza condivisa. Dalla valorizzazione delle attività commerciali alle installazioni creative, dai laboratori alle performance live, ogni angolo della città diventerà un luogo di scoperta. Un grande grazie va a tutte le realtà del territorio che, ancora una volta, hanno risposto con entusiasmo e competenza».Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion IEG, sottolinea: «Con la 14ª edizione di VIOFF, a tema ‘Golden Bloom’, celebriamo ancora una volta le occasioni che fioriscono grazie alla sinergia tra Italian Exhibition Group, il territorio, le istituzioni, le associazioni, il tessuto imprenditoriale, il mondo della cultura e della formazione. Con un’edizione sold-out dal 5 al 9 settembre – anticipata da The Vicenza Symposium, nuovo appuntamento scientifico internazionale che tiene accesi i riflettori su Vicenza capitale di innovazione, in Basilica Palladiana dal 2 al 4 -, Vicenzaoro rinnova l’opportunità di mettere in circolo competenze e creare connessioni di valore, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alla valorizzazione delle nostre eccellenze. In vista dell’inaugurazione del nuovo padiglione che stiamo costruendo nel cuore della fiera, a testimonianza del nostro impegno per uno sviluppo condiviso e duraturo».Un palcoscenico diffuso di cultura e creativitàGiunto alla 14ª edizione, VIOFF si conferma un appuntamento di riferimento per il territorio, capace di unire formazione, arte, cultura, intrattenimento e innovazione in un contesto ad alto valore simbolico e sociale.Un palcoscenico diffuso, in grado di connettere il mondo orafo-gioielliero con la città e con il grande pubblico, offrendo un’esperienza immersiva e partecipata.Il centro cittadino, per l’occasione, si trasformerà in un percorso fiorito e sensoriale grazie a un’esplosione di installazioni floreali, allestimenti artistici, esperienze immersive e contaminazioni tra natura, design e gioiello.Spazi inutilizzati torneranno a vivere e a fiorire. Tra questi, luogo simbolo dell’edizione settembrina 2025 sarà l’edicola di Piazza Castello, temporaneamente affidata da Spice Road Srl all’organizzazione di VIOFF. Questo spazio rappresenta l’emblema di un’azione più ampia e strutturata di valorizzazione dei negozi sfitti attraverso progetti culturali, inclusivi e creativi, capaci di renderli nuovamente attrattivi e accessibili.In collaborazione con le realtà culturali, produttive e associative della città, “Golden Bloom” si propone come un’edizione dal forte impatto simbolico e sociale, dedicata al tema della rifioritura, intesa come rinascita. L’intero centro storico si farà scenario poetico e vibrante, in una narrazione urbana che celebra la rifioritura come rinascita culturale, ma anche sociale ed economica, dove spazi inutilizzati si riattivano e la città si mostra nel suo massimo splendore.VIOFF, un fiore che cura: al centro della prossima edizione anche salute e comunità“Golden Bloom” con il suo concept vuol porre al centro della prossima edizione anche il valore della cura e della salute. Cuore pulsante di questa edizione sarà “Jazz in Bloom”, un concerto evento, in calendario sabato 6 settembre, ad alta intensità emotiva, nel corso del quale a far da cornice sarà la suggestiva Piazza dei Signori, all’ombra della Basilica Palladiana, curato da Andrea Castello e Concetto Armonico. Un’esperienza musicale che sarà molto più di uno spettacolo: sarà un atto di bellezza, un gesto collettivo di ascolto e speranza.Ad aprire la serata, alle 17.00, un intervento condiviso tra Fondazione Città della Speranza, impegnata da anni nei reparti pediatrici di oncoematologia, e Venice Brain Foundation, attiva nella ricerca neurologica e nella promozione di un dialogo profondo tra medicina, scienza e cultura. Un momento in cui le parole si intrecceranno con la musica, dando voce a esperienze di resilienza, dove l’arte diventa linguaggio universale di cura e rinascita.L’incontro sarà moderato da Daniela Boresi, direttore responsabile di WebSalute.it, con la partecipazione di rappresentanti del mondo della sanità.Un palco, una città, tante storie che fioriscono insieme.Un lungo week-end che coinvolgerà tutta la città e che vedrà il centro storico di Vicenza trasformarsi, per tre giorni, in uno spazio espositivo e creativo dove artisti locali e internazionali daranno vita a un laboratorio aperto a tutti, combinando arte, cultura, creatività, formazione e intrattenimento. Le vie della città saranno animate da performance dal vivo, mostre e laboratori interattivi pensati per coinvolgere e ispirare il pubblico di tutte le età. Un evento diffuso nel corso del quale tradizione orafa – con il coinvolgimento del Museo del Gioiello -, sperimentazione, creatività artistica e innovazione si incontrano per dare vita a nuove visioni e competenze.Il tessuto commerciale sarà protagonista attivo: botteghe, atelier e negozi ospiteranno eventi, Welcome Drink e attività che renderanno l’atmosfera ancora più accogliente e gioiosa.Le vetrine prenderanno vita con decorazioni artistiche live, mentre le performance itineranti – tra musica, arte e cultura – accompagneranno i visitatori in un’esperienza emozionante e sensoriale.Infine, bar e ristoranti del centro, aderenti all’iniziativa, avranno a menù Golden Aperitif, Golden Cocktail e Golden Taste: una proposta enogastronomica dedicata, per far rifiorire anche il palato in un viaggio tra sapori, cultura e creatività.Il manifesto d’arte: Marta Signori firma l’immagine dell’edizioneA raccontare visivamente il tema della fioritura sarà Marta Signori, illustratrice vicentina di fama internazionale. Bassanese di nascita, appassionata di disegno e sperimentazione, Signori ha collaborato con importanti testate italiane e internazionali, tra cui La Repubblica, Rolling Stone Italia, Monocle, L’Officiel Italia e Airbnb Magazine. La sua interpretazione del tema “bloom” è un invito poetico alla scoperta, alla vitalità e alla resilienza: un’immagine simbolica della città che cambia e si rigenera. È un progetto di: Meneghini & Associati