Il Quadrilatero di viale Milano che ti sorprende: le video interviste del Gruppo Scintilla

£Il Quadrilatero di Viale Milano – scrivono- non è caratterizzato da degrado e delinquenza come lo si vuole dipingere. E’ soprattutto un quartiere che guarda al futuro, popolato da persone volenterose, che credono nel processo di rigenerazione urbana e sociale che dal 2019 promuove il Gruppo Scintilla”.

Questo è il messaggio chiave di ciascuna delle 4 video interviste appena rilasciate dal Gruppo Scintilla, in cui sono stati coinvolti liberi cittadini, esercenti commerciali, organizzazioni non- profit con sede in Viale Milano, che amano il proprio quartiere e che cooperano per migliorarlo e renderlo sempre più vivibile attraverso il grande ed ambizioso progetto THE PLACE TO BE, promosso dal Gruppo Scintilla.

“Le interviste – precisano – sono un progetto nato in risposta al servizio trasmesso dall’emittente televisiva TVA lo scorso Aprile 2021, che forniva al grande pubblico una visione poco aderente alla realtà del quartiere, ben più articolata di come può apparire da un breve servizio di cronaca.