Il programma di Vicenzaoro settembre 2022

The Jewellery Trendbook 2024+

“Chromaverse”

How the Metaverse and NFT’s are effecting consumers and the Jewellery sector

A cura di Trendvision Jewellery & Forecasting

11:00 – 12:30 | Hall 7 – Main Stage



Vintage and antique jewelry: among past and modernity

Industry Event a cura di Italian Exhibition Group S.p.A. in collaborazione con Donatella Zappieri

14:00 – 15:00 | Hall 7 – Main Stage



Vero è bello

L’importanza e il valore dei diamanti naturali per la gioielleria italiana

Talk a cura di Assogemme

15:30 – 16:30 | Hall 7 – Main Stage



Presentazione di Jewellery, Gem & Technology Dubai Jewellery Show 2023

Industry Event a cura di Italian Exhibition Group S.p.A

17:30 – 18:00 | Hall 7 – Main Stage