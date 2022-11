Il Prefetto di Vicenza precetta 19 agenti di Polizia Locale per la partita contro la Triestina

Il Prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, ha emanato oggi un’ordinanza, con la quale è stato disposto che 19 unità di personale, nominativamente individuate, del Comando di Polizia locale del Comune di Vicenza, dalle ore 14:30 alle ore 20:20 del 19 novembre 2022, assicurino il regolare e ordinato svolgimento delle proprie prestazioni lavorative per garantire l’aliquota di polizia locale necessaria per la gestione delle misure di sicurezza previste per la partita di calcio “L.R. Vicenza – U.S. Triestina 1918”, al fine di

garantire livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti

della persona costituzionalmente tutelati, in particolare dei diritti alla sicurezza e alla libertà di

circolazione, ed evitare pregiudizi gravi all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La precettazione arriva dopo che i sindacati avevano ieri annunciato l’intenzione di proseguire con lo sciopero, indetto dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato.