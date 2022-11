Il metano per auto di nuovo conveniente (per ora): ecco i distributori più economici

(nota: i prezzi indicati sono relativi alla giornata del 4 novembre 2022)

Grazie al relativo calo del prezzo del gas nel mercato di Amsterdam (oggi a circa 130 euro, qualche giorno fa anche sotto i 100 euro) i prezzi del metano per auto nei distributori si allinea e di conseguenza si abbassa. Solo qualche settimana fa non era più conveniente e molti preferivano alimentare l’auto a benzina.

Oggi i prezzi sono scesi nettamente (anche se di molto superiori rispetto al prezzo storico che si aggirava attorno all’euro per chilo). In quasi tutti i distributori è sceso sotto i due euro con le consuete nette differenze fra una stazione di servizio ed un’altra.

Ci avvaliamo dell’app Ecomotori per controllare i prezzi di oggi.

In città il meno caro è lo storico distributore di viale Cricoli (1,799 euro). In provincia è Cucagas di via Molinetto a Montecchio Maggiore (1,689) e quello di via Marsan a Marostica (1,689). Attenzione, alcuni distributori presentano tariffe nettamente superiori in Veneto vi sono casi di metano a 4 euro al kg e nel Vicentino alcuni distributori toccano i 3 euro. il consiglio è di cercare con applicazione e scegliere il meno caro. Un pieno può costarci anche il doppio