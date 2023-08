Il Direttore di Arteven si spegne a 61 anni. Lutto nel mondo del teatro veneto

Si è spento oggi, a soli 61 anni, Pierluca Donin, storico direttore di Arteven, il circuito multidisciplinare regionale che gestisce e organizza spettacoli dal vivo in tutta la regione. Donin era malato di tumore da qualche mese, ma la notizia era nota solo a pochi. Lascia la figlia Virginia a cui era molto legato.

Ideatore e organizzatore di moltissimi spettacoli, operava in tutto il Veneto ed era stato anche assessore alla Cultura al comune di Chioggia. Immediate le reazioni anche dal mondo delle istituzioni, in particolare dal Presidente Luca Zaia e da molti sindaci.

Il cordoglio di Zaia

«La scomparsa di Pieluca Donin lascia un profondo vuoto nella cultura del Veneto, in particolare nel campo del teatro e dello spettacolo in generale. Oltre ad essere un artista lui stesso, attore, autore e regista, è stato capace di rendere Arteven una delle istituzioni culturali più importanti della nostra regione, riconosciuta a livello nazionale, in grado di valorizzare e gli spettacoli dal vivo attirando nella nostra regione grandi produzioni teatrali e attori di fama. Davvero ci mancherà molto».

Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pierluca Donin, direttore generale di Arteven il circuito multidisciplinare regionale, che gestisce e organizza spettacoli dal vivo in tutta la nostra regione.

«Alla famiglia e ai colleghi di Donin giunga il mio pensiero e il cordoglio della Regione del Veneto per questo lutto inatteso e improvviso. Tutto l’impegno profuso nel valorizzare gli spettacoli dal vivo resteranno come prezioso patrimonio da conservare e potenziare» – conclude Zaia.