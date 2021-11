Il Comando Provinciale Carabinieri commemora i defunti dell’Arma

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, si è tenuta una cerimonia di commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, nonché di tutti i Carabinieri defunti.

La commemorazione, svoltasi nel cortile della caserma “Carabiniere Giovanni Fradellin” di via Muggia, ha visto il Comandante Provinciale, Col. Nicola Bianchi, unitamente ai familiari dell’Appuntato Daniel Forner, perito nel 1997 nel corso di una missione internazionale in Libano, nonché ad una rappresentanza di militari della sede, del Gruppo Carabinieri Forestale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, procedere alla deposizione di una corona d’alloro dell’Arma dei Carabinieri presso il monumento in onore ai Caduti.