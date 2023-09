Il capo di Ryanair preso a torte in faccia e la compagnia ironizza sui social (VIDEO)

ll capo della compagnia aerea Ryanair, Michael O’Leary, non è sembrato infastidito (almeno pubblicamente) per la torta riservatagli da due attivisti ambientali davanti agli edifici della Commissione Europea, a Bruxelles, questo giovedì , 7 settembre. La compagnia è criticata per i suoi voli low cost, le scarse prestazioni ambientali e le condizioni di lavoro. “ Benvenuto in Belgio, basta inquinare! ”, hanno gridato gli attivisti mentre spaccavano due torte alla crema in faccia all’amministratore delegato.

La scena è avvenuta in mezzo alla strada, mentre il controverso capo dell’azienda irlandese si preparava a una conferenza stampa sugli scioperi che interessano l’azienda in Belgio.

I piloti Ryanair con sede nel Paese hanno annunciato un nuovo stato di agitazione per il 14 e 15 settembre. Incolpano il loro datore di lavoro per non aver rispettato le norme sociali locali. In particolare, i piloti chiedono salari migliori e più tempi di riposo. Questo è il loro quarto sciopero in due mesi.

Ryanair ironizza sui suoi social

Dopo l’incidente, la compagnia aerea ha preferito ironizzare sui suoi social network, congratulandosi per la ” calorosa accoglienza ” nella capitale belga. ” I passeggeri sono così soddisfatti ” delle nuove rotte aperte da Ryanair il prossimo inverno ” che festeggiano l’evento con delle torte “, ha scherzato il gruppo. Prima di concludere, appoggiandosi alla foto del capo crostata: “ I nostri prezzi sono deliziosamente bassi! ”