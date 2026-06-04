Hashish sulla Pedemontana, maxi sequestro da oltre 31 chili: arresto, denunce e ordigni artigianali scoperti dalla Guardia di Finanza

Nuovo duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nell’Alto Vicentino. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di arrestare una persona in flagranza di reato per traffico di droga, denunciare un secondo soggetto per detenzione abusiva di materiale esplodente e di armi, segnalare un terzo alla Prefettura e sequestrare oltre 31,4 chilogrammi di hashish, tre manufatti esplodenti artigianali e un taser.

L’attività investigativa nasce dall’intensificazione dei controlli messi in campo dalla Guardia di Finanza per contrastare i traffici illeciti e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Un dispositivo di controllo straordinario ha interessato anche le principali arterie stradali del territorio vicentino.

Proprio durante un servizio notturno, i militari del Gruppo Vicenza hanno notato due autovetture che percorrevano la Superstrada Pedemontana Veneta a velocità sostenuta e con un’andatura particolarmente ravvicinata. Un comportamento che ha insospettito gli operanti, inducendoli a fermare e controllare i veicoli.

L’intuizione si è rivelata fondata. All’interno del bagagliaio di una delle auto sono stati rinvenuti 750 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 31,4 chilogrammi, immediatamente sottoposti a sequestro.

Le successive perquisizioni eseguite nelle immediate vicinanze hanno permesso di ampliare ulteriormente il quadro dell’operazione. Nella disponibilità di altri due soggetti coinvolti sono stati infatti trovati tre manufatti esplodenti artigianali, privi di etichettatura e di peso variabile, una pistola elettrica tipo taser, un grinder contenente residui di marijuana per circa 0,4 grammi e uno spinello.

Alla luce degli elementi raccolti, i finanzieri hanno arrestato in flagranza di reato il conducente dell’autovettura di grossa cilindrata utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente. Il mezzo è stato sequestrato in quanto ritenuto strumentale all’attività illecita, mentre l’uomo è stato successivamente trasferito alla Casa circondariale di Vicenza.

Un secondo soggetto, di nazionalità albanese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per la detenzione abusiva di materiale esplodente e di armi. Una terza persona è stata invece segnalata alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti e nel controllo del territorio, con particolare attenzione alle principali vie di comunicazione utilizzate per il trasporto di droga.