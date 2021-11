Halloween di bagordi: cinque giovani finiscono in ospedale per abuso di alcol

Cinque giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono finiti in ospedale per abuso di sostanze alcoliche. Giornate di extra lavoro per il San Bortolo, che in occasione della festa del 31 ottobre si è trovato caricato da diverse persone che hanno richiesto assistenza perché in coma etilico. Gli straordinari sono arrivati anche per la questura, che è dovuta intervenire in piazza San Lorenzo per sedare una rissa. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I giovanissimi coinvolti provenivano da serate di Halloween in discoteca come da feste private e hanno sovraccaricato ulteriormente il pronto soccorso, che nella sola giornata di domenica aveva già registrato 250 accessi, soprattutto a causa di patologie respiratorie. Per i giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, si stanno cercando le persone che gli hanno somministrato l’alcol.

La rissa invece, avvenuta in piazza San Lorenzo, ha cause ancora da chiarire, anche se pare sia stata causata da motivi futili. L’arrivo della polizia ha causato un fuggi fuggi generale. Ora gli Agenti cercheranno di far chiarezza utilizzando le telecamere di sorveglianza.