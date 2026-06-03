CRONACAVENETO
3 Giugno 2026 - 17.20

Guida un camion senza patente e fugge ai controlli andando ai 150 all’ora

NIcoletta Ugolini
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PADOVA 3 GIUGNO – Era alla guida di un camion senza patente il padovano che è fuggito alla polizia locale, scappando in un inseguimento che ha raggiunto pericolosamente anche i 150 chilometri all’ora. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi. E’ accaduto nel padovano, più precisamente a Cartura: un uomo ha invertito improvvisamente il senso di marcia dopo aver visto una pattuglia ed è fuggito a tutto gas, proseguendo per alcuni chilometri fino al territorio comunale di Due Carrare. Qui è stato bloccato dagli agenti.
Oltre alle contestazioni per velocità pericolosa e per l’inosservanza dell’alt imposto dalla polizia locale, all’uomo è stata elevata una multa di 5mila euro per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni.

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