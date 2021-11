Gruppo vicentino premiato come migliore impresa italiana 2021

Trend Group, azienda leader mondiale nel settore del mosaico di vetro e in foglia d’oro, smalti veneziani e superfici in pietra ingegnerizzata per l’alto design, è stata premiata come migliore impresa italiana 2021 negli Emirati Arabi Uniti dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU “per aver portato in Medio Oriente l’eccellenza italiana nell’interior design”.

Il riconoscimento “Best Italian Company 2021” è stato conferito all’azienda in occasione di un evento promosso dall’Ambasciata italiana a margine di Expo 2020 Dubai.

“Trend Group – dichiara Andrea Di Giuseppe, Global CEO – è stata premiata per aver portato nel Medio Oriente eccellenza e innovazione attraverso un approccio multiculturale che poggia sul rispetto delle culture dei Paesi che ci ospitano. Di questo siamo particolarmente fieri perché pensiamo che le prospettive future del nostro Gruppo, e del nuovo paradigma economico globale in generale, non possano prescindere da un approccio che mette al centro innovazione, eccellenza e multiculturalità”.

Il gruppo, si legge in una nota, “fonda il suo successo su un approccio ‘glocal’, coniugando antiche tradizioni e competenze manifatturiere musive locali con le più avanzate tecniche produttive e di progettazione 4.0. Con impianti produttivi e uffici commerciali in quattro continenti, è riconosciuta nel mondo per progetti, tra gli altri, del calibro della Torre dell’Orologio della Mecca, della Sagrada Família di Barcellona, della Basilica di San Marco a Venezia, della tomba di Nureyev, dell’Academy Museum di Los Angeles”. (ANSA).