Grave incidente a Vicenza: donna di 46 anni finisce fuori strada e muore (foto)

Grave incidente giovedì 14 aprile alle ore 19.30 in via Martiri delle Foibe a Vicenza, strada che collega la zona del Tribunale con Casale. Una donna di 46 anni alla guida di una Grande Punto ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, ha invaso la corsia opposta, è finita sulla pista ciclopedonale e infine finendo in un fossato con il mezzo cappottato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la donna. Sul posto anche la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i sanitari del Suem che hanno constatato il decesso della conducente.