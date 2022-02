Gli tagliano una gomma e gli rubano borsa con gioielli per 6.700

Furto ai danni di un dipendente di un’azienda orafa ieri pomeriggio a Vicenza. Un uomo di 60 anni, dipendente dell’azienda Lorymet di Creazzo (Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi) si è presentato alla stazione dei carabinieri di Vicenza riferendo che alle 16 è stato vittima di furto. Ignoti gli hanno dapprima danneggiato una gomma dell’auto, parcheggiata in via Zamenhof a Vicenza, rubandogli poi una valigetta contenente merce preziosa semilavorata per un valore di 6.700 euro