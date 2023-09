Gli studenti appendono striscione a Rialto: “Vogliamo un futuro qui”

“Vogliamo un futuro qui” recita lo striscione che gli studenti dell’Unione degli Universitari (Udu) del Veneto hanno appeso sul ponte di Rialto a Venezia questa mattina, per esprimere il proprio dissenso contro il caro studi e l’emergenza abitativa.

Alla manifestazione ha preso parte tra gli altri Emma Ruzzon, presidente del consiglio degli studenti dell’Università di Padova: “Il Veneto è la regione più imbarazzante – ha detto -, tre quinti degli idonei non beneficiari, che in tutt’Italia sono circa 5.000, sono nella regione. L’anno scorso, tra le università di Padova, Venezia e Verona, avevano diritto alla borsa di studio ben 3.653 studenti, 2.000 solo a Padova, ma non l’hanno percepita. La Regione è sorda alle nostre esigenze. La scorsa primavera avevamo chiesto un tavolo alla Donazzan, ce l’ha concesso ma poi non si è presentata”, ha aggiunto.

Udu fa sapere che il costo medio di un anno di università si aggira intorno ai 12 mila euro, “una cifra che non tutti possono permettersi, e che rende lo studio sempre più un privilegio, anziché un diritto sancito dalla Costituzione”, ha commentato Marco Dario dell’Udu di Venezia.