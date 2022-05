Giorgetti a Vicenza lunedì: al Comunale per parlare di Pnrr

Lunedì 16 maggio al Teatro comunale

Fa tappa a Vicenza il tour nazionale “Italiadomani”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per illustrare i contenuti e le opportunità del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento è per lunedì 16 maggio alle 11 al ridotto del Teatro comunale. L’incontro si concentrerà sui progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.Parteciperanno il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, e il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco.

In apertura interverrà il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

L’evento sarà moderato da Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, e da Debora Rosciani, giornalista di Radio24.”Dopo il convegno di marzo con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci – dichiara il sindaco Francesco Rucco – Vicenza ospita un altro importante appuntamento per approfondire con i vertici del Governo i finanziamenti previsti dal Pnrr per il nostro territorio, un’opportunità che Vicenza intende sfruttare nel più responsabile ed efficace dei modi, a partire dalla gestione dei 20 milioni di euro già ottenuti per realizzare 30 progetti di rigenerazione urbana”.La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, le associazioni di categoria e le imprese presenti.

E’ prevista una diretta streaming sull’homepage di Italiadomani ( https://italiadomani.gov.it ).