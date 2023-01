Giacomo Possamai: “Mi candido a sindaco di Vicenza”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Oggi a pranzo, alla Piccola Osteria di Piazzetta Gioia, Giacomo Possamai, consigliere regionale eletto con il PD, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vicenza. Le elezioni si terranno questa primavera. Queste le parole con cui il consigliere regionale ha scelto di aprire la sua corsa verso la Sala Bernarda.

“Ci siamo, da oggi parte una nuova sfida: mi candido a sindaco di Vicenza.

Una sfida difficile, ma in cui non sarò solo: in questi anni ho incontrato decine e decine di associazioni, centinaia di realtà del territorio, migliaia di cittadini. Ho percepito la loro delusione, la loro stanchezza, la loro rassegnazione.

È con loro che ho intenzione di affrontare le sfide più importanti che abbiamo di fronte: mantenere un’attenzione assoluta per le piccole cose, come il degrado nei quartieri, e restituire a questa città una visione e un’ambizione che nel tempo sembra avere smarrito.

Sarà una battaglia difficile e impegnativa, ma in questi tempi di crisi, incertezze e fatica ognuno deve fare la propria parte.

Io ho scelto Vicenza, ho scelto di esserci per la nostra città e di dare il mio contributo: non sarà facile, ma sarà bellissimo”.