Gattino bloccato su un albero da ieri, salvato dai pompieri (FOTO)

È stato necessario andarlo a recuperare sull’albero, un micetto di tre mesi salito sulla pianta nella giornata di ieri e impossibilitato a scendere in quanto pauroso a muoversi, tanto da farsi recuperare dolcemente da un vigile del fuoco. È successo questa mattina in Via Cavalloni a Gambellara, quando il proprietario preoccupato per l’animale ha chiesto aiuto alla sala operativa del 115. Sul posto la squadra del distaccamento di Lonigo che ha recuperato il felino.