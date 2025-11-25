Fuga di monossido in una palazzina: 13 persone intossicate (FOTO)

Poco prima delle ore 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Magnolie a Grumolo delle Abbadesse su richiesta dei sanitari del Suem per una probabile fuoriuscita di monossido di carbonio all’interno di una palazzina composta da nove appartamenti.

All’arrivo sul posto, le squadre provenienti dalla sede centrale di Vicenza hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio. Da una prima ricostruzione, la dispersione sarebbe riconducibile alla combustione lenta della cellulosa utilizzata come isolamento nel sottotetto, presumibilmente surriscaldatasi in prossimità della canna fumaria.

Tredici i residenti coinvolti, tutti assistiti dal personale sanitario. Numerose ambulanze del Suem sono intervenute per il soccorso e la valutazione clinica degli intossicati.

Presenti anche i Carabinieri di Torri di Quartesolo, il sindaco e il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Grumolo delle Abbadesse.

Le operazioni di ventilazione, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio da parte dei Vigili del fuoco sono tuttora in corso.

Le cause rimangono comunque in fase di accertamento dai tecnici dei Vigili del fuoco.