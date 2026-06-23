Treviso, forte vento nella notte: 45 interventi dei pompieri (FOTO)

TREVISO 23 GIUGNO – Sono stati 45 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco a seguito del forte vento che si è abbattuto in varie zone della Provincia di Treviso ieri sera. Tanti i comuni colpiti tra cui Conegliano e Treviso.

A Conegliano in viale Friuli il forte vento ha parzialmente divelto la copertura di un condominio. I vigili del fuoco hanno operato tutta la notte con oltre 30 operatori sul campo.