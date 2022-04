Gang di ragazzi si infila ad una festa nel Vicentino: scoppia rissa, ragazzo preso a calci in faccia finisce in ospedale

Momenti di violenza sabato sera ad una festa che è stata organizzata in una nota location di Grisignano di Zocco. Ciò che scriviamo è la sintesi di alcune testimonianze che ci sono arrivate da alcuni partecipanti alla festa.

La festa privata si è tenuta sabato, con centinaia di persone e la presenza di addetti alla sicurezza. Pare che all’evento si sia intrufolata una compagnia di ragazzi, in gran parte di origine straniera (circa una decina in base alle testimonianze), già nota per altri atti di violenza ad altre feste. Si tratterebbe di una compagnia di San Pio X che qualche settimana fa si rese protagonista di episodi di vandalismo ad un’altra festa tenutasi a Sovizzo. Ad un certo punto, verso la fine della festa, quando le persone cominciavano ad andare via, è scoppiata una rissa, per cause poco chiare. I giovani ‘imbucati’ pare abbiano risposto ad commento o provocazione di un ragazzo presente e l’abbiano aggredito colpendolo e facendolo cadere a terra. Un altro giovane, 19enne di Costabissara, si sarebbe piegato a terra per soccorrere l’amico, ma sarebbe stato colpito con calci in volto, che gli hanno procurato la rottura della mandibola e serie lesioni alle arcate dentarie. Il giovane è stato portato in ospedale e probabilmente sporgerà denuncia alle forze dell’ordine.