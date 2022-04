Furto nel parcheggio del centro commerciale: via 4.800 euro in contanti e un orologio da 12mila euro

Furto in un’auto parcheggiata nel centro commerciale ieri, presso Le Piramidi di Torri di Quartesolo. Una donna ha sporto denuncia ai Carabinieri locali dopo aver subìto il furto di una borsa dalla sua auto, parcheggiata davanti al centro commerciale. All’interno, una ingente somma di denaro e non solo: i ladri hanno rubato 4.800 euro in contanti e anche un orologio di marca Rolex dal valore di 12mila euro. Indagini in corso.