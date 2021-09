Furto da 50 mila euro in un’azienda nel Vicentino: seconda volta in due mesi

Furto nell’azienda Caoduro Impianti in via Galilei a Brendola, per la seconda volta in due mesi. Ignoti, durante il weekend, hanno forzato il cancello e poi il portone della sede. Hanno poi rubato un furgone Peugeot Boxer non prima di averlo riempito con 3 tonnellate di barre rotonde e piatte in ottone e rame. Il danno subito ammonterebbe a circa 50 mila euro, coperti da assicurazione.

Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.