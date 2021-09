Brendola, furto in casa da 15 mila euro

Martedì 14 settembre, i carabinieri di Brendola sono dovuti intervenire ad Arcugnano a causa di un furto in abitazione avvenuto in mattinata tra le 9 e le 12. I ladri, presumibilmente più di uno, si sarebbero introdotti dalla finestra per rubare diversi monili in oro e posateria in argento, per un valore complessivo di circa 15 mila euro.