Furiosa lite fra moglie e marito: lei lo colpisce con il bastone e lo manda in ospedale

Violenta lite domestica a Vicenza in via Malaspina. Due coniugi, lei di 76 anni e lui di 77, sono venuti alle mani per futili motivi. In uno scatto d’ira, la moglie ha scagliato violentemente il bastone di sostegno in testa al marito, procurandogli gravi ferite. La stessa donna, resasi conto di quanto aveva fatto, ha chiamato carabinieri e ambulanza. L’uomo è stato portato in ospedale con una ferita lacerocontusa e una prognosi dai 20 ai 40 giorni.

La donna, che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, soffre di crisi depressive e l’uomo soffre di un inizio di demenza senile.