Fuga folle per sfuggire ai controlli: settantenne lanciato a 150 all’ora inseguito per cinque chilometri

CARTURA (PADOVA) – Ha tentato di sottrarsi a un controllo della polizia locale mettendosi in fuga a velocità elevatissima, ma la sua corsa si è conclusa dopo circa cinque chilometri con una pesante raffica di sanzioni e il sequestro del veicolo.

Protagonista dell’episodio un uomo di 70 anni residente a Correzzola, fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Locale dei Pratiarcati dopo un inseguimento tra i comuni di Cartura e Due Carrare.

Tutto è iniziato il 1° giugno durante un servizio di controllo stradale in via Padova a Cartura. Una pattuglia guidata dal comandante Graziano Tasinato ha notato un furgone che, a meno di cento metri dal posto di controllo, ha effettuato improvvisamente un’inversione di marcia nel tentativo evidente di evitare l’accertamento.

La manovra ha immediatamente insospettito gli agenti, che si sono messi all’inseguimento del mezzo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato cercando di seminare la pattuglia. Durante la fuga avrebbe superato abbondantemente i limiti consentiti, raggiungendo velocità superiori ai 100 chilometri orari e toccando punte di circa 150 chilometri orari.

L’inseguimento è proseguito per circa cinque chilometri fino al territorio di Due Carrare, dove il settantenne è stato infine costretto ad accostare. Gli agenti non lo hanno mai perso di vista e hanno gestito l’intervento adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada.

Una volta fermato, l’uomo ha spiegato di essere alla guida senza patente, poiché il documento gli era stato precedentemente ritirato. Per questa violazione è scattata una sanzione amministrativa di 5.000 euro. In caso di una nuova contestazione della stessa natura entro i prossimi due anni, la violazione assumerebbe rilevanza penale.

Al conducente sono stati inoltre contestati ulteriori verbali per guida pericolosa ed eccesso di velocità. Contestualmente è stato disposto il sequestro del furgone per un periodo di novanta giorni.

Non sono bastate le giustificazioni fornite agli agenti per evitare i provvedimenti previsti dalla legge.

La Polizia Locale dei Pratiarcati ha annunciato che i controlli sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alla guida senza titolo abilitativo, alla guida in stato di ebbrezza e all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’obiettivo resta quello di aumentare la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti potenzialmente gravi.