Forza Italia Giovani: Roberto Pellizzaro, Vicepresidente IYDU, alla Convention “Azzurra Libertà”

Lo scorso fine settimana il vicentino Roberto Pellizzaro, Vicepresidente IYDU e membro del Tavolo Esteri di Forza Italia Giovani, ha partecipato alla manifestazione “Azzurra Libertà”, la convention nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, la prima dopo la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

In tale occasione ha preso parte ad un panel dedicato alla politica internazionale, con vari ospiti tra cui il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, l’europarlamentare Francesca Peppucci e l’On. le Andrea Orsini.

Hanno anche lasciato un videomessaggio di saluto Lidia Pereira, europarlamentare portoghese e Presidente Yepp e di Dinara Habibullaieva, Presidente di Solidarna Molod e Consigliere Comunale a Kiev.Pellizzaro ha ricordato: “Come Forza Italia Giovani, lavoriamo per la promozione dei valori popolari, europei e atlantisti che da sempre contraddistinguono il nostro partito. A giugno 2024 ci aspetta l’importante appuntamento delle elezioni europee e dobbiamo lavorare fin da subito per far conoscere la nostra proposta che si sviluppa all’interno del Partito Popolare europeo”.