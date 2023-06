Formaggio (FdI): “Il lago di Fimon in condizioni precarie, numerose le segnalazioni dei cittadini.

“Dopo le marce ambientaliste ed ecologiste organizzate per denunciare l’inesistente cambiamento climatico, nessuno si prende cura del lago di Fimon. Su segnalazione di molti cittadini mi arrivano foto e video di una zona in condizioni precarie”. A dirlo il consigliere Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Joe Formaggio, componente della Terza Commissione pesca e ambiente.

“Ricordo che ad una mozione presentata dalle opposizioni, circa la gestione del lago di Fimon, fui l’unico a votare fermamente contro, perché già prevedevo che non sarebbe bastato solo un semplice accordo tra Regione e Provincia per la gestione dello stesso. E’ necessario coinvolgere le categorie e i privati, gli unici che possono presidiare costantemente il lago e la sua zona, che attualmente è una palude a cielo aperto. Il lago – aggiunge il consigliere – deve diventare fonte di reddito e di attrazione turistica, ma può diventarlo solo grazie ad un piano coordinato che preveda manutenzione ed investimento dei privati. Sarà mia cura utilizzare tutti gli strumenti istituzionali a mia disposizione per far sì che il lago torni a risplendere, perché bisogna attuare le analisi delle acque, oltre che effettuare lo smaltimento e l’esportazione costante dei fanghi e delle alghe. Bisogna far sì che il Lago di Fimon diventi la spiaggia dei vicentini, valorizzando tutte quelle attività imprenditoriali esistenti della zona e soprattutto quelle che verranno”, conclude Formaggio.