Evasione fiscale, cassa e pos: bastava un cavo!

Lo scontrino del diavolo

Di Alessandro Cammarano

Ci voleva poco. Pochissimo. Dal primo gennaio 2026 è in vigore una misura di disarmante semplicità: l’abbinamento automatico tra registratori di cassa e pos, che obbliga l’esercente a emettere uno scontrino ogni volta che riceve un pagamento con carta. Niente algoritmi esotici, niente intelligenza artificiale applicata alla lotta al crimine fiscale, niente task force di ispettori in impermeabile. Un cavo — metaforico, naturalmente — tra due macchinette già presenti su ogni bancone d’Italia da anni. Il risultato: nei primi cinque mesi del 2026 sono emersi 115 milioni di scontrini in più e una base imponibile aggiuntiva di 5,3 miliardi di euro. Ricavi che altrimenti non sarebbero stati dichiarati e su cui ora lo Stato incasserà le tasse dovute.

Cinque virgola tre miliardi. In cinque mesi. Con un cavo.

Vale la pena di soffermarsi su questo numero con la deferenza che merita, perché contiene al suo interno una confessione collettiva di proporzioni storiche. Non è il fisco che ha scoperto qualcosa di nascosto: è il sistema stesso che, costretto a parlarsi internamente, ha prodotto una contabilità che prima non esisteva. O meglio: esisteva nei registratori di cassa, esisteva nei pos, ma le due colonne non si incrociavano mai. Come due coniugi che dormono nello stesso letto da vent’anni senza mai parlarsi davvero. E intanto la casa brucia.

A rendere il tutto ancora più gustoso è la reazione del Ministero dell’Economia, che aveva prudenzialmente stimato un recupero di cinquanta milioni. Ne sono arrivati cinquemilatrecento: venti volte tanto. C’è qualcosa di commovente nell’ottimismo di un’amministrazione pubblica che si aspettava un bicchiere d’acqua e si è ritrovata il diluvio universale. Tecnicamente uno straordinario successo di politica fiscale. Praticamente la prova che si sapeva benissimo cosa stava succedendo, ma nessuno aveva voglia di guardare.

Prima di scendere nel dettaglio delle categorie — e ci si scenderà, senza riguardi — è utile ricordare la cornice. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili del Ministero dell’Economia, il gap complessivo tra entrate potenziali e reali si attesta tra 98 e 102 miliardi di euro l’anno, con un’economia sommersa che genera circa 182 miliardi di valore aggiunto e un’incidenza sul PIL stabile intorno al 9%. Non è una cifra nuova, né sorprendente: è una cifra strutturale, un arredo fisso del paesaggio economico italiano, come il campanile e la trattoria sul corso. Il 9% del prodotto interno lordo non dichiarato. Mentre si discute di decimali nel deficit e di virgole nel patto di stabilità, quasi un decimo dell’intera economia nazionale galleggia nell’etere opaco del sommerso con la placida indifferenza di chi sa di non essere disturbato.

Per orientarsi in questo paesaggio il Ministero utilizza gli ISA — Indici Sintetici di Affidabilità fiscale — una sorta di pagella scolastica assegnata a partite IVA e lavoratori autonomi, che misura la verosimiglianza tra il reddito dichiarato e quello che sarebbe ragionevole aspettarsi da una certa attività. Un sistema di logica elementare: se sei un ristorante nel centro di una città di medie dimensioni e dichiari redditi da sussidio di disoccupazione, qualcosa non torna. Gli ultimi dati del Ministero mostrano ai vertici dell’affidabilità medici, commercialisti, consulenti del lavoro e ingegneri. In fondo alla graduatoria, con una regolarità che comincia ad assumere i contorni della tradizione, ristoratori, venditori ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducente e concessionarie di automobili.

La distinzione non è casuale. I primi operano in regime di fatturazione, ricevono quasi esclusivamente pagamenti tracciabili, sono soggetti a ordini professionali con sistemi di controllo già strutturati. I secondi operano a contatto diretto con il pubblico, incassano in contanti e hanno storicamente goduto di una finestra di opacità strutturale tra l’incasso e la sua registrazione. Una finestra che il collegamento pos-cassa ha appena sbarrato dall’esterno, con una semplicità quasi offensiva.

Il settore della ristorazione merita attenzione particolare, per consistenza numerica e per la spudorata distanza tra i redditi dichiarati e qualsiasi ragionevole ipotesi di sopravvivenza biologica. I ristoratori fiscalmente virtuosi denunciano al fisco circa 65.000 euro l’anno. La media di chi non supera la sufficienza agli ISA scende intorno ai 15.600 euro annui: poco più di mille euro al mese per un’intera attività commerciale. Mille euro al mese per gestire un locale, pagare affitto, utenze, materie prime e personale. È un risultato contabile che sfida non solo la fiscalità, ma le leggi elementari della termodinamica. I locali più piccoli risultano addirittura in perdita, sollevando interrogativi sulla loro stessa sopravvivenza. Trattorie che perdono soldi da vent’anni e hanno ancora le luci accese, il cuoco in cucina e i tavoli pieni il sabato sera. Un mistero che Darwin non aveva previsto: la sopravvivenza del fiscalmente meno adatto. Circa il 71% dei ristoratori risulta fiscalmente inaffidabile secondo gli indici ministeriali: non si tratta di qualche mela marcia, è il frutteto intero.

I bar non se la cavano meglio: più della metà dei gestori non supera la soglia di affidabilità. Il caffè al bancone — quello che costa ancora quello che costava, pagato in contanti, consumato in trenta secondi e privo di scontrino come di qualsiasi altra formalizzazione del rapporto commerciale — è da decenni un monumento nazionale all’evasione da micro-transazione. Si potrebbe obiettare che parliamo di novanta centesimi. Vero. Moltiplicati però per le decine di milioni di caffè che scorrono ogni giorno nei bar italiani senza lasciare traccia contabile, il risultato non è più trascurabile. È un torrente.

Le discoteche e i locali notturni guidano invece la classifica assoluta dell’inaffidabilità, con oltre tre quarti dei contribuenti che non raggiungono la sufficienza. In un settore dove il contante regna sovrano dalle ore 23 alle ore 5, dove l’ingresso viene spesso gestito con tariffe variabili e accordi verbali, dove le consumazioni possono essere tracciate o meno a seconda dell’umore del cassiere, questa percentuale ha il sapore della conferma di ciò che chiunque abbia mai passato una serata in discoteca già sospettava. Se le discoteche fossero oneste quanto sono rumorose, il debito pubblico sarebbe già estinto.

Più sorprendenti, perché meno ovvie, le lavanderie e i noleggiatori di auto, dove la quota di dichiarazioni inaffidabili sfiora o supera il 78%. La lavanderia. Un’attività che processa capi di vestiario incassa in contanti o in carta, e dichiara redditi che farebbero arrossire uno stagista. È il trionfo della banalità dell’evasione: non servono schemi sofisticati, non servono paradisi fiscali alle Cayman. Basta un registratore di cassa e la ferrea convinzione che ciò che non si batte non esiste. Lavarsi la coscienza, si è sempre detto. Lavarsi i proventi, si apprende ora.

I tassisti occupano un posto di rilievo nel pantheon dell’inaffidabilità, con circa un terzo che non raggiunge la soglia fissata dagli ISA. Il numero, preso da solo, potrebbe sembrare modesto rispetto ai ristoratori. Ma va contestualizzato: il tassista lavora prevalentemente in contanti, gestisce tariffe prefissate da tassametro e tariffe non prefissate da accordo verbale, emette la ricevuta fiscale in funzione di variabili che sfuggono a qualsiasi sistema di controllo. La corsa non tracciata, pagata in contanti e salutata con un cenno di testa, è stata per decenni la norma piuttosto che l’eccezione. Con la diffusione delle piattaforme di prenotazione digitale qualcosa sta cambiando, ma il taxi tradizionale rimane un territorio di frontiera per qualsiasi sistema di controllo fiscale. Una frontiera che nessuno, fino a poco fa, sembrava aver fretta di attraversare.

Nel variegato mondo degli artigiani — idraulici, elettricisti, meccanici — quasi sei su dieci risultano in odore di evasione. È il sommerso capillare, quello che entra in casa tua, aggiusta il rubinetto, sostituisce l’interruttore e prima di andarsene pronuncia la formula rituale: «Vuole la fattura? Senza, le faccio un prezzo migliore.» Una proposta che milioni di italiani hanno accettato almeno una volta nella vita, diventando così complici attivi del meccanismo evasivo. L’artigiano che lavora in nero non è necessariamente un criminale nel senso comune del termine. È, molto spesso, qualcuno che ha trovato nel pagamento in contanti una soluzione di comodo che gli permette di competere con chi fa la stessa cosa in modo regolare. Il mercato sommerso non è abitato solo da furbi. È abitato anche da persone che il sistema regolare non ha mai saputo includere davvero. Ciò detto, cinque miliardi e trecento milioni in cinque mesi dicono che l’inclusione forzata nel sistema funziona meglio di qualsiasi campagna di sensibilizzazione civica.

I venditori ambulanti chiudono il quadro: circa un terzo non supera la soglia degli ISA, ma la questione è più articolata di quanto il numero suggerisca. L’ambulante si sposta, opera su superfici diverse ogni giorno, gestisce transazioni rapide e frammentate, spesso con clienti che non richiedono né vogliono alcuna documentazione. Il mercato rionale del giovedì mattina è un universo fiscalmente imperscrutabile. Non perché chi vi opera sia necessariamente animato da intenzioni fraudolente, ma perché il sistema di controllo non è mai stato progettato pensando a lui. Colpa del sistema, si dirà. Vero, in parte. Ma è una colpa che condivide allegramente con chi ne approfitta.

Il capitolo più imbarazzante della storia riguarda però la politica. La stessa maggioranza che aveva combattuto battaglie epiche contro il «Grande Fratello fiscale», che aveva agitato lo spettro dello «Stato spione» ogni volta che si parlava di pagamenti elettronici obbligatori, si trova ora a gestire in silenzio i risultati di misure che aveva avversato in campagna elettorale e che i governi precedenti avevano introdotto progressivamente. La fatturazione elettronica, i registratori telematici, il collegamento pos-cassa: ciascuno di questi strumenti è stato accolto al suo debutto con proteste, ricorsi, invocazioni alla libertà del mercato. Ciascuno ha poi prodotto risultati. Dal 2023 a oggi, secondo i dati del Ministero, sono stati recuperati oltre 100 miliardi di euro di evasione, con il 2025 che ha segnato il record di 36,2 miliardi recuperati in un singolo anno. Sono numeri che andrebbero celebrati con la stessa enfasi con cui si celebrano i dati sul turismo o sulla crescita del PIL. Invece galleggiano nel dibattito pubblico con l’imbarazzo di chi ha trovato nel cassetto di casa una somma cospicua di cui preferisce non chiedere la provenienza.

La storia del collegamento pos-cassa è, in fondo, la storia di un’ovvietà realizzata in ritardo. Che i pagamenti elettronici dovessero corrispondere agli scontrini emessi era evidente a chiunque avesse mai usato un pos e un registratore di cassa nello stesso locale. Che la discrepanza tra i due flussi fosse sistematicamente sfruttata era altrettanto evidente a chiunque non avesse interesse a non vederla. I contribuenti onesti — quelli che lo scontrino lo battono sempre, che la fattura la emettono anche quando il cliente non la vuole, che il reddito lo dichiarano anche quando dichiararlo conviene meno — finanziano da decenni una quota di spesa pubblica che spetterebbe anche ad altri. Il sommerso non è un’astrazione economica. È una redistribuzione occulta del carico fiscale dai disonesti agli onesti, praticata alla luce del sole con la complicità di chi preferisce non vedere.

Cinque virgola tre miliardi in cinque mesi. Con un cavo.

Chissà quanti ne verranno fuori quando collegheranno anche il resto.