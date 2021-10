Era ricercata in Europa per furto: arrestata 43enne croata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una cittadina croata, K.R., nata nel 1978, è stata arrestata stanotte dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un mandato di arresto europeo secondo il quale la donna sarebbe responsabile di alcuni furti avvenuti in Italia e in Croazia.

Gli agenti della Questura, impegnati in alcuni controlli in strutture alberghiere vicentine, hanno trovato la donna in un albergo vicentino. La donna è stata quindi controllata e fotosegnalata negli uffici di viale Mazzini. Assieme a lei anche i due figli, minorenni, al momento affidati ad una struttura di accoglienza cittadina.

La donna è stata quindi portata al carcere di Venezia.