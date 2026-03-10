La Polizia di Stato intercetta l’autore di un furto in un supermercato: recuperata merce per oltre 1000 euro

Alle ore 17.30 del 6 marzo scorso, la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha diramato una nota di ricerca riguardante un uomo, verosimilmente di origine est-europea, resosi responsabile del furto di diversi generi alimentari in un supermercato in Viale San Lazzaro. Il responsabile dell’esercizio commerciale, si è messo prontamente all’inseguimento dell’auto del fuggitivo a distanza di sicurezza, fornendo costanti aggiornamenti sulla posizione del mezzo alla Sala Operativa. L’auto in questione, dopo aver imboccato via Battaglione Val Leogra e svoltato in via Pecori Giraldi, ha terminato la propria corsa in via Battaglione Granatieri di Sardegna, all’interno di un parcheggio.

In quel frangente è sopraggiunta una volante della Polizia di Stato. Il responsabile del supermercato ha indicato agli Agenti il veicolo segnalato, dal quale è sceso frettolosamente un uomo, successivamente identificato in un cittadino rumeno di 29 anni. Quest’ultimo, nel tentativo di eludere il controllo, ha nascosto le chiavi del mezzo sul passaruota posteriore destro cercando poi di allontanarsi a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato a poca distanza dai poliziotti.

Gli Agenti, supportati da un’ulteriore volante giunta in ausilio, hanno proceduto alla perquisizione del soggetto e del veicolo. Mentre l’ispezione personale ha dato esito negativo, la perquisizione dell’abitacolo ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva. Nello specifico, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti: 6 televisori da 43”; 88 confezioni di “insalatissime Rio Mare”; 88 flaconi di shampoo; 18 barrette di cioccolata fondente al 70%; 20 barrette di cioccolata Equador; 8 barrette di cioccolata fondente all’85%; 11 barrette di cioccolata ripiena; 27 barrette di cioccolato bianco ripieno; 2 sacchi di proteine in polvere; 3 confezioni da 1 kg di caffè in chicchi; 11 confezioni di caffè macinato; 7 confezioni di multivitaminici; 4 pezzi di salame felino; 4 pezzi di salame cacciatore; 6 pezzi di soppressa marca; 8 pezzi da 1 kg di formaggio Grana Padano; 8 lattine di Red Bull; 17 confezioni di prodotti per il viso; 52 lattine di filetti di sgombro; 3 pigiami; 2 fodere per letto matrimoniale; 24 confezioni da 9 pezzi ciascuno di Kinder Cereali; 5 confezioni di Kinder Cioccolato; 7 confezioni di Kinder Maxi; 12 confezioni da 5 pezzi ciascuna di Kinder Bueno; 2 zerbini; 2 confezioni di peperoni in busta; 2 confezioni di rotoloni asciuga tutto; 1 profumo; 1 crema per il viso.



Tutta la merce rinvenuta a bordo, a eccezione dei sei televisori, è stata riconosciuta come asportata dall’esercizio commerciale, per un valore complessivo di 1.069,00 euro. Al termine delle verifiche e dei rilievi fotografici, i prodotti, risultati integri e commerciabili, sono stati riconsegnati al titolare del supermercato. Per quanto riguarda i 6 televisori sigillati, di cui il fermato non è stato in grado di giustificare il possesso, sono stati inizialmente depositati presso la Questura e, a seguito di accertamenti sulla provenienza, riconsegnati al legittimo proprietario.

Il soggetto, un cittadino rumeno successivamente sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica, è risultato gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di furto (relativamente alla merce del supermercato) e ricettazione (in ordine ai televisori rinvenuti).