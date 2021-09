Entrano in casa e rubano per 12 mila euro: a Grumolo è caccia al ladro

Nella notte tra giovedì e venerdì, dei ladri hanno svaligiato un’abitazione in via Rasega a Grumolo delle Abbadesse. Una volta forzata la porta, i malviventi avrebbero portato via gioielli e abiti costosi per circa 12 mila euro. La notizia viene riportata dal Giornale di Vicenza.

I proprietari, al momento del furto, non erano in casa e probabilmente i ladri tenevano l’abitazione d’occhio da qualche tempo, visto che ne hanno immediatamente approfittato per entrare in azione. Passati dal retro, i malviventi hanno scassinato la porta e quindi messo a soqquadro tutte le stanze, cercando denaro, gioielli e oggetti di valore, razziando i preziosi e i vestiti griffati che hanno trovato. Le vittime hanno scoperto l’accaduto la mattina successiva e hanno dato l’allarme ai carabinieri.