ELEZIONI – Vuoi fare lo scrutatore? Domande entro il 25 agosto

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza possono comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore compilando entro giovedì 25 agosto il form presente su questo sito.

Agli elettori si ricorda, inoltre, che nel caso in cui la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre richiederne una nuova. Sarà sufficiente che l’interessato o un suo familiare (senza alcuna delega) si rivolga all’ufficio Elettorale esibendo la tessera esaurita negli spazi ed un proprio documento d’identità. Il rilascio è immediato.

Allo stesso modo si rammenta agli elettori che si sono trasferiti nel Comune di Vicenza e che abbiano già ricevuto un’email o cartolina per ricevere la nuova tessera elettorale di provvedere al ritiro. Maggiori informazioni sono disponibili su questo sito.