ELEZIONI 25 SETTEMBRE – Si cercano ancora scrutatori e presidenti di seggio

L’ufficio elettorale segnala l’opportunità, per gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza, di comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore per le elezioni del 25 settembre.

Sono infatti circa 400 i cittadini che si sono già dichiarati disponibili a svolgere tale servizio, ma ammontano complessivamente a 458 gli scrutatori da nominare, oltre a prevedere un elenco di nomi per le sostituzioni.Gli interessati possono compilare il form al link https://www.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/ oppure inviare una email con i propri recapiti all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it.Anche i cittadini interessati a svolgere le funzioni di presidente di seggio possono scrivere all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it per rendersi disponibili in vista delle eventuali sostituzioni per rinuncia da parte dei nominati dalla Corte d’Appello.

Per informazionihttps://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/elezionipolitiche25settembre2022.php